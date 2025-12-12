Obavijesti

Komentari 1
KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ

Kako je to moguće? Stvarnost nam je još tjeskobnija od filma o utapanju migranata 2006.

Kako je to moguće? Stvarnost nam je još tjeskobnija od filma o utapanju migranata 2006.
Prošla su dva desetljeća od nastanka scenarija po kojemu je snimljen “Put lubenica”, a u Savi se opet prevrnuo čamac s 13 migranata. Priča o migrantima jednako je tužna i danas, ali sve oko nje je još mračnije

U pizdu materinu, koliko vas je bilo?! To nije čamac za trinaest ljudi, lijepo sam im reko! Jebemti život... Ja sam čamac izgubio zbog vas... Ovako u scenariju koji su 2004. napisali Branko Schmidt i Ognjen Sviličić, a po ideji pokojnog Ive Gregurevića, govori jedinoj preživjeloj Kineskinji čovjek kojemu se prevrnuo čamac s 13 migranata u ledenoj rijeci (sjajno ga glumi Krešimir Mikić). Dvije godine poslije po istom će scenariju Schmidt snimiti film “Put lubenica”, djelo koje je tad pobralo velike nagrade u Puli, ali i na festivalima u inozemstvu. I autor sjajne glazbe za taj film je na festivalu u Montpellieru dobio prvu nagradu.

