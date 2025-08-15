Kako Putin putuje: Ima poseban kovčeg za izmet. S njim je skoro uvijek i 'aktovka sudnjeg dana'

Svijet s nestrpljenjem čeka sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog vođe Vladimira Putina u Anchorageu koji bi trebao početi u petak u 21:30 po hrvatskom vremenu. Naravno, kad se sastaje možda i dvoje najmoćnijih ljudi svijeta, pazi se na svaki detalj osiguranja...

Putin će po dolasku na Aljasku biti okružen 'čeličnim prstenom' agenata sigurnosnih službi, koji će paziti na svaki njegov korak.

"Njega štiti cijela vojska vidljivih i nevidljivih čuvara. Sebe nazivaju mušketirima. To su najbolji od najboljih agenata", pisali su svojevremeno ruski mediji.

Ruski agenti trebali bi se pojaviti s aktovkama, ali nisu to obične aktovke u koje ljudi strpaju papirologiju... Svaka od njih može se koristiti kao štit, napravljene su da ruskog vođu štite od potencijalnog atentata. Postoje i posebni uređaji za ometanje kako bi se spriječila daljinska detonacija bombi. Sve su, naravno, pod šiframa...

Jedna od aktovki, pisao je svojevremeno Independent, poslužit će kao 'spremnik' za prikupljanje Putinova stolice i urina koji se vraćaju s njima u Rusiju. O ovoj praksi prvi se put pisalo 2017. godine, kad je Putin posjetio Francusku, kasnije se ova posebna aktovka navodno 'pojavila' i 2019. godini prilikom Putinova posjeta Saudijskog Arabiji.

Zašto? Ruski vođa navodno strahuje da bi preko ovih uzoraka, ukoliko ostanu u zemlji koji posjeti, strane sile mogle doznati informacije o njegovom zdravstvenom stanju.

A jedna od stvari bez koje Putin najčešće ne kreće na put je i 'nuklearni kovčeg', ili 'aktovka sudnjeg dana', kako vam draže.

Ovaj kovčeg, poznat i kao čeget, dio je automatiziranih sustava zapovijedanja i kontrole ruskih strateških nuklearnih snaga.

- Uvijek voli imati tu aktovku u svojoj blizini jer tako šalje poruku Zapadu i ostalima da je Rusija uvijek spremna. To je i taktika zastrašivanja, govorili su svojevremeno ljudi iz Putinu bliskih krugova. U prošlosti je s ovakvim aktovkama viđen čak i na sprovodima...

S ovom aktovkom njegova je pratnja viđena u Pekingu 2022. godine, pisao je Reuters. Hoće li ga ponijeti na Aljasku, doznat će se uskoro...

U prijevodu, napad može narediti s bilo koje lokacije u bilo koje vrijeme.

U aktovci se nalazi bijeli prekidač/gumb. Radi se o odašiljaču koji emitira naredbu o lansiranju nuklearnog oružja koje je u pripravnosti od početka ruske invazije na Ukrajinu. Kofer postoji još od osamdesetih godina, a prvi put je u javnost predstavljen 2019. godine. Otvara se uz pomoć lozinke i pod video-nadzorom je 24 sata dnevno.

No taj kofer nije unikat. Postoje tri, a druga dva bi trebala biti 'pod kontrolom' ministra obrane i vrhovnog zapovjednika ruske vojske. Navodno postoje tri odašiljača koja bi trebala simultano izvršiti zapovijed za nuklearni napad. Drugi izvori govore kako je dovoljno i da dvoje ljudi izda zapovijed.

Sličnu aktovku imaju i američki predsjednici...

Ovdje pratite sve o sastanku Trumpa i Putina iz minute u minutu