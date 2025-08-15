Pogledajte majicu u kojoj je ruski šef diplomacije stigao na Aljasku: Kome šalje poruku?

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov privukao je pozornost odabirom odjeće po dolasku na Aljasku na američko-ruski samit u petak. Lavrov, koji je dva desetljeća najviši ruski diplomat, nosio je bijeli džemper s natpisom "CCCP", ruskom kraticom za bivši Sovjetski Savez (SSSR), ispod crnog pernatog prsluka.

Ruski mediji nagađali su je li džemper bio namijenjen ismijavanju američkih domaćina na njihovom domaćem terenu ili slanju jasnog signala drugim bivšim sovjetskim republikama.

Ukrajina, koju je Rusija napala u veljači 2022., bila je članica Sovjetskog Saveza do proglašenja neovisnosti 1991. Rat koji je pokrenula Moskva bit će tema razgovora u petak.

Kakva god bila namjera, izbor 75-godišnjaka je u trendu, jer je nositi odjeću s natpisom iz sovjetskog doba postalo moderno u današnjoj Moskvi.