Kako Rusi prijete: SAD uništen, Britanija potopljena, Njemačka pregažena, Ukrajina izbrisana...

Od početka ruske invazije na Ukrajinu prošlo je više od 150 dana. U 'specijalnoj vojnoj operaciji', kako je zovu u Rusiji, prema ukrajinskim brojkama, izgubili su više od 40.000 vojnika. Ali to ne smeta raznim Putinovim propagandistima da gotovo svakodnevno prijete pola svijeta uništenjem.

Pa krenimo u brzinski pregled svih većih ruskih prijetnji nuklearnim oružjem od početka invazije.

Tamo 24. ožujka zamjenik ruskog veleposlanika pri UN-u Dmitrij Poljanski rekao je za Sky News da Rusija zadržava pravo na korištenje nuklearnog oružja ako je NATO isprovocira.

- Ako Rusiju provocira NATO, ako Rusiju napadne NATO, zašto ne, mi smo nuklearna sila. Mislim da to ne treba govoriti. Ali nije ispravno ni prijetiti Rusiji i pokušavati se miješati u tuđe poslove. Dakle, kada imate posla s nuklearnom silom, naravno, morate računati na sve moguće ishode vašeg ponašanja - rekao je tada Poljanski.

Koji tjedan poslije, ruski voditelj Dmitri Kiseliov upozorio je Veliku Britaniju da ih Kremlj može pogoditi nuklearnim projektilom koji bi ih "potopio jednom zauvijek". On je ustvrdio kako je ruski predsjednik Putin stavio ruske nuklearne snage u stanje pripravnosti nakon "riječi premijera Borisa Johnsona o uzvratnom udaru na Rusiju".

- Zašto prijete ogromnoj Rusiji nuklearnim oružjem kad su oni samo mali otok? Jedno lansiranje, Borise, i više nema Engleske - rekao je voditelj.

Nakon toga, uslijedilo je nekoliko prijetnji cijelom NATO savezu i Ukrajini.

- Vladimir Putin uskoro neće imati izbora osim da Ukrajinu napadne nuklearnim oružjem, izjavio je Putinov propagandist i vodeći ratni reporter ruske televizije Alexander Sladkov. On zagovara bacanje atomske bombe kojom bi se stvorio "krater veličine nekoliko regija" u svrhu "demonstracije sile kako bi se zastrašio NATO".

- Imamo rješenje za Ukrajinu. Imamo ih nekoliko, ali nas podsjećaju na ono posljednje - nuklearno oružje. Ako nas nitko ne bude želio čuti, a 40 država i dalje pomaže ukrajinskim neonacistima, neće biti povratka natrag.

Prijetnje nisu izbjegli ni Skandinavci. Pogotovo nakon odluke Finske i Švedske o ulasku u NATO savez.

- Finci bi trebali biti zahvalni Rusiji što uopće imaju državu. Mi smo ih u stanju izbrisati s lica planete u roku deset sekundi. Ako nama SAD prijeti, onda okej, evo vam naš projektil Sarmat i od vas će ostati samo nuklearni pepeo kad već smatrate da Rusija ne bi trebala postojati. A Finska sad kaže da su ona i SAD isto. Pa dobro, onda samo stanite u red - riječi su Alekseja Žuravljova, potpredsjednika odbora za obranu ruske državne Dume i bliskog Putinova suradnika.

On se dotaknuo i zemalja Baltika.

- Definitivno se ne bojimo tih 'kikiriki država'. One su poput smrdljivih buba, kad bude nužno, zgaziš ih. Bube su sada male i smrdljive.

- Postoje samo dva scenarija za kraj rata. Ili će Rusija pobijediti, ili će baš cijelo čovječanstvo izgubiti. Ne postoji treća opcija - rekla je urednica RT-a Margarita Simonjan krajem svibnja.

Ni šef Dume se nije suzdržao prijetnji.

- Rusija je upozorila kako će Europa nestati u nuklearnoj apokalipsi ako Zapad nastavi slati projektile Ukrajini. - kaže Vjačeslav Volodin, šef državne Dume.

Nešto kreativniji bio je Putinov general-pukovnik Jevgenij Bužinski.

- Ti ljudi kao da ne razumiju da će Britanija u slučaju sukoba s nama fizički prestati postojati. Otok će nestati. Izbrisat ćemo ga s karti. Ne znam gdje će im potomci živjeti - rekao je on prije neka dva mjeseca.

- U prvoj akciji uništavamo neprijateljske satelite. Zatim im 'ubijemo' protuzračnu obranu. I treće, počnemo s bombardiranjem. Nećemo prvo gađati Varšavu, Berlin, Pariz... Prvi na redu je London. Znamo da najveća prijetnja dolazi od Anglosaksona. Svi će biti uništeni - rekao je gostujući na državnoj televiziji Andrej Guruljov, inače član Putinove stranke, zastupnik u parlamentu i član vijeća za obranu Rusiju. Odmah je i nastavio:

- Ostavit ćemo ih bez pristupa energiji. Onda ćemo vidjeti što će Amerika poručiti svojim europskim saveznicima. Hoće li im reći da se nastave boriti bez struje i hrane u hladnoći.

- Zapadni čelnici imali su srčane udare kad su vidjeli kako Putin i Lukašenko pričaju o Iskanderima i drugim 'sustavima' nuklearnog oružja. Postavljanjem Iskandera u Bjelorusiju, mi smo pokrili 100 posto zapadne Europe. S našim obrambenim sustavom, njihova učinkovitost je ogromna. Zapad može zaustaviti možda jednu od deset lansiranih raketa. Mislim da je to sjajan postotak i dobra poruka našim neprijateljima što će se dogoditi. Zapad nas provocira da upotrijebimo nuklearno oružje - pričalo se u emisiji kod Putinova omiljenog voditelja Vladimira Solovjova krajem lipnja.

- Zapadne elite su na razini kanalizacije. Prisjetimo se kubanske raketne krize. Tad je od našeg oružja postojala direktna prijetnja teritoriju SAD-a i oni za to nisu imali reakciju. Trebamo ih opet dovesti u istu situaciju. Nitko na svijetu nije jači od nas u hipersoničnim raketama. A znamo tko je zapravo iza cijele situacije u Ukrajini. Pa trebamo onda naše hipersonične rakete dovesti negdje na pet minuta leta od Amerike, pa će Biden samo sjesti i mucati, a ostali će dobro razmisliti kako pregovarati - rekao je u srpnju Andrej Guruljov, jedan od najglasnijih Putinovih propagandista od početka rata.

- Amerika i njezini saveznici su na rubu rata s Rusijom. Rata koji bi mogao prerasti u nuklearni sukob, poručila je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova koji dan nakon Guruljova.

Za kraj ostavljamo čečenskog propagandista Aptija Alaudinova.

- Pobijedili smo jednostavno jer je Putin predsjednik. On ima snagu i moć da se suprotstavi svima. Reći ću vam svima, u to budite sigurni, baš nijedan Rus ne treba sumnjati da će Europa i Amerika izgubiti i pasti. Mi ćemo ostati na nogama i preklinjat će nas za milost. Dočekat će svoj sudnji dan i mjesto u paklu. A do tad će živjeti u mraku i bez hrane. Ali ne zato što je Rusija zla, već jer su oni odlutali od boga

