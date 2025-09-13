Kako se držite nakon ubojstva Kirka? Trump: Vrlo dobro. Gradimo novu plesnu dvoranu

Donald Trump je Charlieja Kirka hvalio kao jednog od glavnih razloga zašto je pobjedio na predsjedničkim izborima. Pohvalio je njegovu sposobnost da mobilizira mlade birače koji su se odlučili dati glas republikanskom kandidatu.

Tri dana nakon ubojstva poznatog političkog aktivista, novinari su pitali predsjednika SAD-a kako se osjeća nakon ubojstva prijatelja i velikog pobornika Republikanske stranke, MAGA pokreta i tradicionalnih vrijednosti.

- Kako se osjećate u ova zadnja tri dana. Trump: Mislim vrlo dobro. I usput, vidite sve one kamione? Upravo su započeli izgradnju nove plesne dvorane za Bijelu kuću. I to će biti prekrasno. Apsolutno veličanstvena gradnja. Tek smo počeli, tako da će biti vrlo lijepo dovršeno. I zapravo će biti jedna od najboljih na svijetu - odgovorio je Trump.

Uhvaćen ubojica

Osumnjičeni Tyler Robinson (22) odrastao je u konzervativnoj obitelji i okolini, ali se s vremenom politički radikalizirao što je dovelo do valjda najpoznatijeg političkog atentata 21. stoljeća u SAD-u.