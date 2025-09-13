Obavijesti

News

Komentari 2
ČUDNA REAKCIJA

Kako se držite nakon ubojstva Kirka? Trump: Vrlo dobro. Gradimo novu plesnu dvoranu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Kako se držite nakon ubojstva Kirka? Trump: Vrlo dobro. Gradimo novu plesnu dvoranu
Foto: Kent Nishimura

Mislim vrlo dobro. I usput, vidite sve one kamione? Upravo su započeli izgradnju nove plesne dvorane za Bijelu kuću. I to će biti prekrasno. Apsolutno veličanstvena gradnja, rekao je Trump

Donald Trump je Charlieja Kirka hvalio kao jednog od glavnih razloga zašto je pobjedio na predsjedničkim izborima. Pohvalio je njegovu sposobnost da mobilizira mlade birače koji su se odlučili dati glas republikanskom kandidatu.

Tri dana nakon ubojstva poznatog političkog aktivista, novinari su pitali predsjednika SAD-a kako se osjeća nakon ubojstva prijatelja i velikog pobornika Republikanske stranke, MAGA pokreta i tradicionalnih vrijednosti.

UBIJENI DESNIČAR Trump objavio sliku sebe i Kirka sa zastavama SAD-a i Izraela: 'Svi su voljeli Charlieja'
Trump objavio sliku sebe i Kirka sa zastavama SAD-a i Izraela: 'Svi su voljeli Charlieja'

 - Kako se osjećate u ova zadnja tri dana. Trump: Mislim vrlo dobro. I usput, vidite sve one kamione? Upravo su započeli izgradnju nove plesne dvorane za Bijelu kuću. I to će biti prekrasno. Apsolutno veličanstvena gradnja. Tek smo počeli, tako da će biti vrlo lijepo dovršeno. I zapravo će biti jedna od najboljih na svijetu - odgovorio je Trump.

Uhvaćen ubojica

Osumnjičeni Tyler Robinson (22) odrastao je u konzervativnoj obitelji i okolini, ali se s vremenom politički radikalizirao što je dovelo do valjda najpoznatijeg političkog atentata 21. stoljeća u SAD-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Roditelji djeteta koje je umrlo u Sl. Brodu dovedeni u Državno odvjetništvo: Ići će u istražni?
OGLASIO SE ODVJETNIK

Roditelji djeteta koje je umrlo u Sl. Brodu dovedeni u Državno odvjetništvo: Ići će u istražni?

Sutra ujutro u 8 sati idu sucu Županijskog suda koji će se izjasniti o prijedlogu ŽDO za istražni zatvor
Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?
ATENTAT U AMERICI

Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?

Mislim da ga s velikom sigurnošću imamo u pritvoru, rekao je američki predsjednik Donald Trump
Preminuo je Robert Valdec
U 63. GODINI

Preminuo je Robert Valdec

Valdec se proslavio kao voditelj i autor emisije "Istraga" koja se prikazivala 2005. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025