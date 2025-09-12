Ispod slike piše: "Veliki Charlie Kirk. R.I.P - Shlomo perl", a Trump je uz sliku napisao "Svi su voljeli Charlieja"
UBIJENI DESNIČAR
Trump objavio sliku sebe i Kirka sa zastavama SAD-a i Izraela: 'Svi su voljeli Charlieja'
Čitanje članka: < 1 min
Američki predsjednik Donald Trump objavio je sliku velikog plakata na kojem se nalazi fotografija njega i ubijenog Charlieja Kirka, desnog aktivista i Trumpovog saveznika.
Na plakatu je fotografija na kojoj su Trump i Kirk zagrljeni. S jedne strane se nalazi američka zastava, a s druge izraelska. Ispod slike piše: "Veliki Charlie Kirk. R.I.P - Shlomo perl."
Trump je uz sliku napisao "Svi su voljeli Charlija".
