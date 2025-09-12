Obavijesti

UBIJENI DESNIČAR

Trump objavio sliku sebe i Kirka sa zastavama SAD-a i Izraela: 'Svi su voljeli Charlieja'

Piše Veronika Miloševski,
Trump objavio sliku sebe i Kirka sa zastavama SAD-a i Izraela: 'Svi su voljeli Charlieja'
Ispod slike piše: "Veliki Charlie Kirk. R.I.P - Shlomo perl", a Trump je uz sliku napisao "Svi su voljeli Charlieja"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je sliku velikog plakata na kojem se nalazi fotografija njega i ubijenog Charlieja Kirka, desnog aktivista i Trumpovog saveznika.

Na plakatu je fotografija na kojoj su Trump i Kirk zagrljeni. S jedne strane se nalazi američka zastava, a s druge izraelska. Ispod slike piše: "Veliki Charlie Kirk. R.I.P - Shlomo perl." 

Trump je uz sliku napisao "Svi su voljeli Charlija".

