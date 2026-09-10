Kako se muljalo s dozvolom za tvrtku koja je nudila sanaciju Gospića: Puna je nelogičnosti!

Tabak grupa, mala obiteljska tvrtka iz Zaprešića je potpuno ispala iz igre za dvije faze sanacije gospićkog otpada iako su to trebali obaviti po znatno nižim cijenama od konkurencije. Prvo su se građani pobunili, iz tvrtke nisu objasnili metodologiju kako će reciklirati prvo 650 tona iz vreća, a zatim i 4500 tona rasutog otpada iz Gospića za što su dali ponudu, a onda su danas izgubili dozvolu za gospodarenje otpadom.

A ta dozvola je već na prvoj stranici prepuna nelogičnosti. Izgleda da će institucije imati dodatno posla za utvrditi o kakvoj muljaži se radi, pošto dozvola ni formalno nije mogla biti izdana s datumima koji su na njoj navedeni.

Kao što smo već pisali, radi se o maloj tvrtki. Tabak grupa je od bosanskohercegovačkih poduzetnika, Kristine Perić (prije Tabak) i Ivana Tabaka. Oni u Tomislavgradu imaju proizvodnju plastičnih cijevi, a u Zaprešiću se bave recikliranjem plastike i imaju, prema podacima Fine, osam zaposlenih. Na stranicama tvrde da jedini imaju novu inovativnu metodu reciklaže. Dali su jeftiniju ponudu od CE-Z-AR-a Petra Pripuza i Saubermachera i otpad iz vreće bi trebali zbrinuti za 446.875 eura s PDV-om.Puno vrjedniji posao je sanacija oko 4500 tona koje je rasuto po gospićkom silosu. I za taj posao se borio Tabak protiv konzorcija predvođenog CE-Z-AR-om. Tabak grupa je ponudila cijenu od 4,5 milijuna eura s PDV-om, a konkurentski konzorcij čak 10,97 milijuna eura s PDV-om.

Dugogodišnji gradonačelnik Zaprešića Željko Turk(HDZ) je još u ponedjeljak rekao da oni nemaju uvjete za reciklažu tog otpada i da će zatražiti reviziju dozvole. Kako je i najavio, danas je nadležni ured Zagrebačke županije koji je izdao dozvolu Tabak grupi – tu dozvolu i poništio.

- Odluka nadležnog Upravnog odjela Zagrebačke županije uslijedila je nakon što smo ukazali na niz nepravilnosti, ali i jasno istaknuli da našim GUP-om gospodarenje otpadom nije predviđeno u gospodarskoj zoni, posebice ne u neposrednoj blizini naseljenog dijela grada – napisao je Turk.

Ono što je nejasno je kako su i dobili dozvolu ako se na toj lokaciji u planskoj dokumentaciji grada ne predviđa takva djelatnost. Ali to je samo jedna u nizu nelogičnosti. Turk nije specificirao koje je još nepravilnosti prijavio, ali već pogled na dozvolu govori da je bilo nemoguće da je na taj način izdaju.

Prvu dozvolu za gospodarenje otpadom je Tabak grupa dobila tek u ožujku ove godine. Za kapacitet recikliranja 1000 tona plastike godišnje, a iako obrađuju različite vrste plastike, na lokaciji u Krapinskoj nikada nisu smjeli imati smješteno više od 30 tona.

Već u lipnju dobivaju novu dozvolu, ali ovaj puta je kapacitet udvostručen: godišnje mogu obraditi 2000 tona plastike. Ali na toj dozvoli piše da je izdana 10. lipnja ove godine. Ali to se ne poklapa s ničim drugim na njoj.. Na dozvoli je pečat da je postala pravomoćna 4. lipnja! Pravomoćnost dolazi nakon roka od 15 dana žalbe. Ne može dozvola biti pravomoćna šest dana prije nego je izdana. Čak i da je nečitko rukom dopisani datum 14. lipnja, opet u tom roku ne može biti pravomoćna.

Ali ni to nije sve. U obrazloženju nove dozvole koja je zamijenila staru i udvostručila kapacitet je navedeno da je Tabak grupa zahtjev za dozvolu podnijela 25. lipnja 2026. Znači zahtjev je stigao 15 dana nakon što je dozvola izdana. Ovo ne mogu biti samo slučajne greške, pogotovo što se tiče pravomoćnosti.

Ali nije tu kraj nelogičnostima. U obije dozvole, radi se o istom prostoru i zemljištu u Krapinskoj ulici. U dozvoli iz ožujka je jasno navedeno da za bilo koju vrstu plastike, uvijek postoji ograničenje od 30 tona koje najviše smije biti na lokaciji. I ne smije biti volumen veći od 600 kubičnih metara.

U dozvoli iz lipnja to se promijenilo iako se radi o istoj lokaciji. Odjednom je navedeno po vrstama otpada da mogu skladištiti i 2.000 tona i to za četiri vrste otpada: otpadnu plastiku koja isključuje ambalažu, otpadnu plastiku, strugotine od plastike i plastičnu ambalažu.

To je nemoguće ako je propisani volumen i dalje 600 kubičnih metara. Za ostale vrste plastike se i dalje navodi maksimum za skladištenje od 30 tona. Osim toga, u elaboratu se i dalje navodi da maksimalna količina na lokaciji može biti 30 tona. Dakle, nelogičnost od nelogičnosti. Toliko je sve aljkavo napravljeno da je čak naveden i različiti broj zemljišnoknjižnog uloška istog zemljišta na kojem se lokacija pogona nalazi.

Ako smiju najviše skladištiti 30 tona, a godišnji kapacitet prerade im je 2000 tona, potpuno je nejasno kako je Tabak grupa mislila obraditi prvo 650 tona iz vreća, a onda 4500 tona razasutog po silosu u Gospiću.

Na obje dozvole je potpisan službenik koji je savjetnik za zaštitu okoliša i po struci veterinar, što se da iščitati iz titule.