Kako sigurno hodati na ledu i trikovi za borbu sa snijegom

Kad padne snijeg, očistite prilaze i stepenice u svome dvorištu - nezgode su najčešće tamo gdje smo najsigurniji. A kako bi oko kuće bili sigurniji, možete si pomoći i nekim trikovima. Na primjer: U dvije litre mlake vode dodajte žlicu deterdženta za suđe i 30-tak mililitara 70-postotnog alkohola. Mješavinu izlijte na stepenice ili pred ulaz u kuću. Led će brzo nestati, a novi sloj se neće formirati.

Ako nemate krupne soli za posipanje po ledu, može poslužiti bilo koja, a sol možete pomiješati s mačjim ili običnim pijeskom. Ipak, ne pretjerujte s količinom, jer sol će ostati dugo na toj površini i može ju oštetiti.

Naime, ako ne uklonite snijeg i led s pločnika ili ispred stambenih zgrada, možete to platiti od 500,00 do 2500,00 kuna. Za pravne osobe, firme i lokale kazna je viša - od 1000,00 do čak 10000,00 kuna.

Oslonite se na bedra dok čistite snijeg

Izaberite čvrstu obuću, kako bi vam noge bile stabilne, jer ako se kližete, velike su šanse da ćete s lopatom punom snijega u ruci padati. Obavezno gledajte kud stajete i prije nego zamahnete lopatom provjerite jeste li stabilni.

Lopatu premažite uljem da vam lakše otpada snijeg.

Kad lopatu gurate pod snijeg, spustite se niže prema tlu, jer ćete tako lakše izbaciti snijeg u stranu, nego ako punu lopatu snijega podižete i okrećete u visini.

Dok izbacujete snijeg, držite leđa ravno i prebacite težinu na bedra, jer tako stvarate sustav poluge.

Ako nemate garažu, ne parkirajte na rubnim dijelovima parkinga, kako ne biste morali očistiti pola parka prije nego otkopate automobil. Također, izbjegavajte mjesta u neposrednoj blizini zgrade s koje može pasti snijeg oko automobila.

Nastojte parkirati tako da automobil „gleda“ prema istoku, jer ćete tako hvatati sunčeve zrake ako nije oblačno, pa će se snijeg pomalo i sam otapati.

Razmislite o tome da nabavite ceradu i pokrijete automobil dok pada snijeg, ili barem foliju protiv zamrzavanja stakala.

Ako su stakla zamrznuta, nikada ih nemojte zalijevati vrućom vodom ili mahati oko njih upaljačem, jer tako smrznuta mogu napuknuti pod naglim naletom topline. Ne koristite nožiće, razne lopatice ili alat za čišćenje zamrznutih stakala, jer ćete ih oštetiti; očistite ih sprejem za odmrzavanje i strugalicom.

Za sigurnu vožnju treba očistiti sva stakla, pa i ona na vratima uz zadnja sjedala i obavezno skinuti sav snijeg i led i s krova automobila. Ako ostavite snijeg na krovu, on usred vožnje može kliznuti na prednje staklo i tako ugroziti vas i druge sudionike u prometu.

Za sigurniji hod po snijegu i ledu – učite od pingvina!

Kad morate proći po dijelu ulice koji je pokriven snijegom ili ledom, birajte dijelove gdje ima neutabanog snijega, jer tamo gdje je puno ljudi već stalo, snijeg je utaban i na površini se stvorio led.

Izaberite adekvatnu obuću: svakako izbjegavajte cipele s glatkim đonom i visokim petama. Najbolji izbor su „čvrste“ cipele ili čizme za hodanje koje imaju zaštitu za zglob, jer je manja vjerojatnost da ćete ga iščašiti ako izgubite ravnotežu i pokliznete se.

Hodajte kao pingvin, polako, malim koracima i držite ruke slobodne uz tijelo, kako biste njima održavali ravnotežu

Ako nosite nešto iz trgovine, nabavite kolica, ili nosite u ruksaku na leđima. Poslužite se savjetom naših baka: Navucite na cipelu traku od starih, grubljih čarapa. Izrežite dio čarape i stavite preko cipele – to će sigurno spriječiti klizanje.

Čuvajte se snijega i leda koji pada s krovova. Ako je stiglo sunce, stigla je i opasnost od snijega i leda koji se topi i pada s krovova.

Razmislite o nabavi protukliznih navlaka za cipele. To su profesionalne navlake za planinare i radnike koji često rade na snijegu. Mogu se nabaviti i u domaćim trgovinama sa sportskom opremom, ili na internetu.

Kad inače hodamo, težina je ravnomjerno podijeljena na obje noge i težište je na cijelom stopalu. Kad hodate po ledu, centar ravnoteže premjestite na nogu koja je u iskoraku i nagnite se malo prema naprijed, tako da vam glava bude ispred tijela, kao što to rade pingvini. Kako biste bili stabilniji, hodajte malo šire.

Dobro pazite gdje stajete i ako je ikako moguće, ne iskušavajte svoje umijeće hodanja po ledu. Čak i tamo gdje vam pločnik izgleda dobro očišćen može biti tankog i nevidljivog sloja leda na kojem se možete poskliznuti.

