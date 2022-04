Kako sijete, tako ćete i žeti: Vaš organizam osjeća razliku između jabuke i eko jabuke

Jeste li znali da se za svaku tonu recikliranog papira uštedi 17 stabala, dvije bačve ulja i 4100 kilovata energije ili da tona recikliranog stakla štedi oko 35 litara ulja? Podaci poput ovih trebali bi nas osvijestiti u tome koliko je važna održivost za budućnost čovječanstva, a jedna od najvitalnijih grana održivosti odnosi se na način na koji proizvodimo hranu. Drugim riječima, na održivu poljoprivredu.

Održiva poljoprivreda je, jednostavno rečeno, poljoprivreda koja je dobra za okoliš, životinje i ljude. Ova metoda proizvodnje korisna je za okoliš na razne načine - od očuvanja tla, smanjenja erozija do očuvanja vode. To je posebno važno ako znamo da je samo 3% svjetske vode pitko, pri čemu je čak 2,5% ukupne pitke vode zamrznuto na Antarktici i u ledenjacima, što u prijevodu znači da na raspolaganju imamo samo 0,5% pitke vode!

Što se tiče budućnosti ove održive grane gospodarstva, mnogi stručnjaci vjeruju kako će rastom populacije Zemljini prirodni resursi biti dodatno iscrpljeni te će se tražiti alternativna rješenja.To nam zapravo daje još samo 30-ak godina za okretanje prema održivom načinu života i očuvanju naše poljoprivrede, koja nam je u konačnici najveći izvor hrane.

Prva žena organske poljoprivrede

Začetnica ekološke poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj, koja je 22 godine vodila prvo ekološko imanje, Zrno, i punih 13 godina udrugu Živa zemlja, održala mnogobrojna predavanja, seminare te radionice, i na pragu 80. godine neumorno se bavi povrtlarstvom. Javnosti je poznata po promociji načela prirodnog uzgoja i prehrane, a njezin moto oduvijek je bio "od polja do stola", kojim je isticala važnost očuvanja vrijednih prirodnih sastojaka u prirodno uzgojenim namirnicama.

Za one koji žele ići istim stopama najvažnija je, kaže, ljubav i volja, a znanje i iskustvo stječu se putem, no svoje je uvijek spremna podijeliti. Tako smo doznali i kako biološko zbrinjavanje tla (koje uključuje kompostiranje, malčiranje, zelenu gnojidbu, mješovite kulture i neotrovna sredstva) predstavlja i najbolju zaštitu biljaka, zemlje, životinja i čovjeka.

- U prirodnom vrtu sve vrvi od korisnih životinjica. Tako jedan par sjenica može za svoje mlade sakupiti i do 30 kg gusjenica i drugih nepoželjnih gostiju. Žabe i ježevi uništavaju puževe i razne insekte, pa je usred vrta dobro imati i 'biotop'. Mnogi insekti sami uspostavljaju prirodnu ravnotežu, važno je samo da im mi ne pomažemo uništavajući im hranu insekticidima jer tad uništavamo i korisne kukce - savjetuje za 24sata iskusna vrtlarica.

Kako prepoznati da je eko stvarno eko?

Vjerojatno ste se često zapitali kako prepoznati istinske organske proizvode jer pri kupnji želite biti sigurni da se u njihovoj proizvodnji pazilo na očuvanje okoliša. Za početak, jedini je zakonski priznati način da takav proizvod prepoznate putem službenih oznaka eko, bio ili organski - sve su to sinonimi i označavaju isti način proizvodnje, ali se te oznake koriste drukčije u raznim državama.

Ekološki proizvod je onaj koji sadrži 95% ili više ekoloških sastojaka (bez kemijskih agrocida, umjetnih mineralnih gnojiva i drugih agrokemikalija). Razlika od 5% morala je ostati zbog neizbježnih zagađivača koji na ekološke površine donose oborine ili vjetrovi iz udaljenih mjesta.

Pravi ekološki proizvod mora imati certifikat da se u preradi, skladištenju i uvozu pridržavalo svih pravila koja propisuje zakon. Osim toga, to znači da je proizvodnja nadzirana, odnosno da je proveden stručni nadzor i da je nad tim proizvodom provedena kontrola. Proizvod mora biti bez GMO-a, bez ionizirajućeg zračenja, što je strogo zabranjeno, i bez sintetičkih tvari za poboljšanje rasta biljaka i životinja.

Je li eko hrana zdravija?

Organski uzgojena hrana neusporedivo je boljeg i prirodnijeg okusa jer na tržište dolazi svježija, bez štetnih kemikalija.

- Uvijek mi je bilo vrlo važno znati što jedem. Naime, biljke uzgojene bez umjetnih gnojiva i pesticida sadrže vitalnu energiju, koja se hranom prenosi u tijelo i podržava naš imunološki sustav. Tu kvalitetu nije moguće utvrditi kemijskim analizama, ali naš organizam to osjeća - izjavila je za 24sata začetnica ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj.

Nekoliko studija otkrilo je da organska hrana općenito sadrži više razine antioksidansa i određenih mikronutrijenata, kao što su vitamin C, cink i željezo. Pokazalo se, recimo, da organski uzgojeno bobičasto voće i kukuruz sadrže 58% više antioksidansa i do 52% veće količine vitamina C. Štoviše, jedna studija izvijestila je da bi zamjena običnog voća, povrća i žitarica ekološkim verzijama mogla pružiti dodatne antioksidanse u vašoj prehrani.

Što se tiče mliječnih proizvoda, organsko mlijeko i mliječni proizvodi mogu sadržavati više razine omega-3 masnih kiselina te malo veće količine željeza, vitamina E i nekih karotenoida. Veći unos omega-3 masnih kiselina povezan je s mnogim zdravstvenim dobrobitima, uključujući smanjeni rizik od srčanih bolesti.

Eko poljoprivreda u Hrvatskoj

Hrvatska nije nikakva iznimka što se tiče trenda usmjeravanja prema ekološkoj proizvodnji. O tome svjedoče i podaci Ministarstva poljoprivrede, koje posljednjih nekoliko godina bilježi stalni rast broja ekoloških proizvođača. U 2013. godini bilo je registrirano 1608 takvih proizvođača, a prema podacima ministarstva, u 2020. godini bila su čak 5584.

Ovi podaci govore da ekološka i lokalna proizvodnja postaju sve važnije, a poticanje domaćih proizvođača u interesu je svih nas. Baš zato su 24sata u suradnji s Kauflandom pokrenula projekt Zelena medalja – izbor najboljeg eko proizvođača. Ako se i vi bavite ekološkom proizvodnjom, uskoro ćete moći prijaviti svoj svježi ili prerađeni proizvod koji posjeduje eko certifikat i natjecati se za osvajanje glavne nagrade – plasman minimalno jednog proizvoda, kao dio bio asortimana, na policama Kauflanda i vrijednu medijsku promociju 24sata.

Kaufland je generalni pokrovitelj Zelene medalje, partner projekta je Croatia osiguranje, a podržavaju ga Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska poljoprivredna komora.

