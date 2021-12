Prvo su se pridružili uličnim prosvjednicima koji su, u sjeni vješala i Gospinih slika, prijetili i fizički napadali novinare i liječnike, a onda su taj duh uličnih prosvjeda prenijeli u Hrvatski sabor.

Ono što su Mostovi zastupnici učinili jutros u Sabornici prilikom rasprave o Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti reflektiralo je duh prosvjeda koji se tog jutra odvijao na Markovu trgu, ali i duh fizičkih napada i prijetnji neistomišljenicima koji se već danima širi Hrvatskom.

Na dan kad se i premijer Andrej Plenković pridružio medijima i svima onima koji osuđuju nasilje i huškanje protiv liječnika i novinara, zastupnici Mosta u Saboru izazvali su incident koji je uvelike preslikao ono što se odvija na ulicama.

"Ovo smo jako loše napravili", čuo se komentar Nikole Grmoje, nakon što su Nino Raspudić i Miro Bulj prijeteći prišli Peđi Grbinu koji ih je optužio da "parazitiraju" na referendumu i na zaštiti zdravlja.

Uličarski duh

"Okrenuli smo sve protiv sebe", kazao je Grmoja, dok je Marija Selak Raspudić "pernarovski" prkosno poručivala Gordanu Jandrokoviću da ju "iznesu van", ako joj je već zabranjeno govoriti.

I tako, stranka koja je prije nekoliko godina tvrdila kako će na političku scenu donijeti moralnost, pristojnost, racionalnost, hvalila se kako će promijeniti hrvatsku politiku, postala je stranka koja uličarski duh prenosi u parlament.

Umjesto da stišavaju strasti, Mostovci ih razbuktavaju.

Ne tako davno, Mostovci su glumili žrtve i zgražali se nad Plenkovićevim pokušajem da se fizički obračuna s Nikolom Grmojom koji mu je u Saboru dobacio da ne "anemičan".

Sada su Mostovci agresori koji se unose u lice saborskom zastupniku koji ih je pozvao da "izađu za govornicu i pozovu građane da se cijepe".

Mučne scene

Bile su to mučne scene koje potvrđuju da se Most iz političkog sponzora antivakserskih prosvjeda pretvorio u onoga tko prenosi prosvjede u politički prostor. Ali ovime se potvrdilo da je Most iz jedne relativno pristojne klerikalne sekte izrastao u populističku grupaciju koja provocira nerede, ponaša se agresivno i nasilnički, dajući time ohrabrenje onima koji fizički napadaju liječnike, novinare i tko zna koga još.

Rulja na ulici napada liječnike i novinare, a Most u Saboru prijeti političkim protivnicima.

Most je time preuzeo prostor i metode populista iz Živog zida koji su slične akcije, premda manje zlokobne, sa svojih uličnih prosvjeda unijeli u hrvatski parlament. Živozidaši su bili klauni. Mostovci su smrtno ozbiljni. I to u smrtno ozbiljnoj temi.

Ovo što se jutros dogodilo u Hrvatskom saboru prelazi granice političke rasprave, civilizirane argumentacije, kao i legitimnog političkog obračuna. I svrstava Most na političku marginu, među ekstremne političke opcije, koji podgrijavaju strasti i pojačavaju huškačku atmosferu koja je poprimila ozbiljne razmjere u društvu.

Postali su dio problema, a ne rješenja.