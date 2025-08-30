Istražitelji su ozvučili stan organizatora skupine Nikole Lucića te su nadzirali garažu u kojoj je skrivao i prepakiravao pakete kokaina. Gotovo svakodnevno je brojao novac
POLICIJSKA AKCIJA SENIA PLUS+
Kako su operirali dileri: Kokain je stizao od 'Ivice' iz Dubaija, a 'Ćaća' je bio glavni u Češkoj
Hajde da te snimim kako brojiš pare, govori Tea Babić (34) svom dečku Nikoli Luciću (37), koji je smatra Uskok, oformio zločinačko udruženje koje se bavilo preprodajom kokaina na području Hrvatske i Češke.
