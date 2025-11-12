Kako su pali osječki dileri? Po kokain su odlazili u Sloveniju

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave osječko-baranjske, donio rješenje o provođenju istrage protiv petorice hrvatskih državljana (1980., 1978., 1997., 1974. i 1973. godište) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje, posjedovanja i trgovine drogom u sastavu zločinačkog udruženja te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Prema navodima USKOK-a, osnovano se sumnja da je u razdoblju od travnja 2024. do 11. studenoga 2025. godine u Osijeku, Belišću, Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj i Sloveniji, prvoosumnjičeni okupio i povezao ostale okrivljenike te više drugih osoba s područja Hrvatske i Slovenije s ciljem kontinuirane nabave, prijevoza, skrivanja i daljnje preprodaje kokaina.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 45-godišnjak iz Belišća okupio i povezao u zajedničko djelovanje 47-godišnjaka iz Županje, 28-godišnjaka i 51-godišnjaka iz Osijeka, 52-godišnjaka iz Zagreba te više drugih osoba iz Hrvatske i Slovenije, kako bi kontinuirano nabavljali, prevozili, skrivali i dalje preprodavali kokain.

U okviru dogovora, prvoosumnjičeni je sa zasad neutvrđenim osobama iz Slovenije i Zagreba dogovarao nabavu većih količina kokaina te odlazio u Sloveniju radi plaćanja droge. Nakon što je kokain dopremljen u Zagreb i Osijek, angažirao je drugoosumnjičenog za preuzimanje, skrivanje i isporuku na dogovorene lokacije, dok su četvrto- i petoosumnjičeni osigurali automobil za skriveni prijevoz droge. Za daljnju preprodaju u Osijeku angažiran je trećeosumnjičeni.

Na opisani način prvoosumnjičeni je nabavio najmanje 1,5 kilograma kokaina, od čega je dio, zajedno s drugim i trećim okrivljenikom, preprodao, dok je 395,75 grama držao kod sebe radi daljnje prodaje. Kod drugookrivljenog je, prilikom pretrage, pronađeno još 53,6 grama kokaina namijenjenog prodaji.

Također se sumnja da je prvoosumnjičeni 24. srpnja 2025. godine u Belišću, u obiteljskoj kući i garaži koju koristi, neovlašteno držao šest pištolja (od kojih su dva automatska), dvije puške (jedna automatska), laser za ciljanje i 281 komad streljiva.

Policija je jučer obavila pretrage osoba, domova i vozila kojima su se koristili osumnjičenici. Svi su uhićeni 12. studenoga i predani pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske, a kaznena prijava podnesena je USKOK-u.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih osumnjičenika.