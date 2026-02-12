Kako je opet 'pao' Vinko Grgić? Tajna snimka otkrila muljažu: 'Pa on je uzimao reket 25 posto'

Policijski kombiji i istražitelji na više lokacija probudili su Novu Gradišku u četvrtak ujutro. Već na prvi pogled bilo je jasno da je riječ o novoj akciji Uskoka, a potvrda je stigla ubrzo - hitne dokazne radnje i uhićenja provedena su na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. U središtu akcije ponovno se našao novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić, kojeg su tijekom jutra uhitili.

Prema zasad dostupnim informacijama, Grgića sumnjiče da je od lokalnih ugostitelja tražio mito kako bi im osigurao najam gradskih lokala. Novac, kako neslužbeno doznajemo, nije dobio jer su ugostitelji navodno odbili takav zahtjev. Istražitelji ga terete i za pogodovanje pri davanju u zakup gradskog zemljišta te za uzimanje mita u obliku donacije za izbornu kampanju u zamjenu za osiguravanje poslova.

U istoj akciji uhitili su i Matu Gavrana, vlasnik tvrtke MIG, političara i bivšeg saborskog zastupnika SDP-a. Sumnja se da je Grgić od Gavrana tražio i primio spornu donaciju od oko 1000 eura, koju su Gavran i njegova sestra uplatili na račun Grgićeve nezavisne liste tijekom kampanje za prošlogodišnje lokalne izbore. Donacija ne bi bila nezakonita da joj, prema sumnjama istražitelja, nije prethodio koruptivni dogovor. Istražitelji vjeruju kako je Grgić zauzvrat pogodovao Gavranovoj tvrtki na natječaju za posao stručnog nadzora pri rekonstrukciji jedne gradske ulice.

Gavran je povezan s tvrtkom Mig d.o.o., registriranoj za geodetske i geoinformatičke djelatnosti. Prema podacima iz 2024. godine, tvrtka je imala 12 zaposlenika, čija je prosječna neto plaća bila 1105 eura. Ukupni prihodi bili su 650.700 eura, a neto dobit 164.000 eura.

Pretrese su tijekom jutra istražitelji obavili u Grgićevu domu, zgradi gradskog poglavarstva te prostorijama Turističke zajednice Grada Nove Gradiške. Nakon provedenih radnji gradonačelnika su prevezli u Osijek.

- Neka sustav radi svoj posao.

Ja ću dokazati još jednom svoje - kratko je poručio Grgić te dodao da se ne osjeća krivim.

Ovom su uhićenju prethodili mjeseci nagađanja i napetosti u gradu, koje je dodatno potaknula snimka navodnog razgovora između Grgića i novogradiškog poduzetnika Krešimira Kumića. Snimka se u travnju 2025. pojavila na društvenim mrežama uz znakovit opis “Rok trajanja istekao...”, a objavio ju je sam Kumić, vlasnik tvrtke TIONA d.o.o., registrirane za ugostiteljsku djelatnost. Na snimci se čuje razgovor više muškaraca, a u jednom trenutku prepoznaje se i glas gradonačelnika, koji govori o dokumentaciji i njezinu uništavanju. Snimka je mjesecima kružila gradom te je izazivala mnogobrojne komentare i nagađanja, a neslužbeno doznajemo kako je policija nakon njezina pojavljivanja reagirala i proslijedila slučaj na daljnje postupanje.

‘spalio sam sve’

- Mirno spavaj. Ja ti pred dva svjedoka kažem: ‘Krešo, mirno spavaj, to je zapaljeno, to ne postoji. Ja sam se toga htio riješiti. Ja sam njemu jednom prilikom rekao da imam dokumentaciju koja će biti uništena. U slučaju bilo kakve racije, ako me nađu, mene boli ku**c za to. Glavno gdje je tvoj pečat i potpis sam odnio kod Igora, ostalo sam zapalio’ - govori Grgić na audiosnimci.

Dodatno ulje na vatru dolio je transparent postavljen prije više od tjedan dana na zgradi u središtu grada, čiji je suvlasnik i Grad Nova Gradiška. Na transparentu je bila fotografija s Grgićeva prvog uhićenja uz poruku: “Ne damo ti 25 posto!”. Poruka je potaknula nova nagađanja o navodnim zahtjevima za novcem od lokalnih poduzetnika.

Uzimao reket?

- Po Gradu se duže vrijeme priča da je gradonačelnik uzimao ‘reket’ od 25 posto dobiti različitih poduzetnika, a sve kako bi im dozvolio da nastave raditi i da im ne smeta u poslovanju - rekao nam je jedan od upućenih stanovnika Nove Gradiške.

Vinko Grgić, diplomirani inženjer arhitekture, na čelo Nove Gradiške došao je 2016. na izvanrednim izborima.

U okviru afere Janaf uhitili su ga 2020. godine, a europski tužitelji prošle su godine protiv njega podignuli optužnicu u četiri građevinska slučaja zbog sumnje na malverzacije vrijedne više od 22 milijuna eura.

Godine 2021. ponovno pobjeđuje u prvom krugu izbora kao nezavisni kandidat nakon odlaska iz SDP-a.

Također, izlazi i na lokalne izbore i 2025. Izašao je s nezavisnom listom pod sloganom “Nova Gradiška kakvu i dalje želim” te osvojio 58,55 posto glasova u prvom krugu. Iako je na izbore izašlo 41 posto birača, osvojena 2722 glasa bila su dovoljna za novi mandat. Njegova lista osvojila je gotovo 54 posto glasova i većinu u gradskom vijeću. Da vrlo dobro zna približiti se srcu svojih građana, dokazao je i kad je 2023. crkvi darovao Gospin kip.

- Proljetos mi je svećenik predložio dobru ideju. Oltar koji su obnavljali napravljen je 1930. godine, a kad su ga otvorili, iza je pisalo da je to bila donacija tadašnjega gradonačelnika. Predložio mi je da to postane tradicija. Rekao sam: ‘Dobro, nema problema’. Razgovarao sam sa suprugom, dogovorili smo se i poklonili taj spomenik - rekao je tad.

poklonio Gospin kip

Na pitanje je li tajna koliko je skulptura koštala, Grgić je odgovorio:

- Je, to nitko ne zna osim moje supruge, čak ni moji roditelji.

Vezano uz ponovno uhićenje prvog čovjeka Nove Gradiške, oglasila se i njegova zamjenica Sabina Vlaović.

- S obzirom da je postupanje nadležnih tijela tajno, u ovom trenutku nemamo drugih saznanja niti smo u mogućnosti davati dodatne informacije niti komentirati postupanja tih tijela. Grad Nova Gradiška će u potpunosti surađivati s nadležnim institucijama te omogućiti neometano provođenje svih službenih radnji, a o svim daljnjim informacijama pravovremeno ćemo obavještavati javnost - rekla je.

Zaključila je i kako Grad Nova Gradiška nastavlja obavljati svoj rad zakonito i transparentno, uz povjerenje u rad svih nadležnih institucija, neovisnost pravosuđa te poštovanje načela presumpcije nevinosti. 