Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je posjetio Vinkovce gdje je položio vijenac kod Spomenika poginulim braniteljima u povodu obilježavanja 30. obljetnice osnutka 3. gardijske brigade "Kune", nakon čega je dao izjavu za medije.

Komentirao je izjavu Zorana Milanovića koji je ranije u Borovu Selu rekao da može izravno zapovijedati zapovjednicima. Plenković je poručio kako to pokazuje da politizira Hrvatsku vojsku te da je to "najgore što netko tko je navodno zapovjednik HV-a može činiti" i to na dan kada će obilježiti 26. obljetnicu Bljeska, prenosi N1.

- To govori koliko je ispod razine funkcije za koju je dobio povjerenje zahvaljujući Škori i njemu sličnima - rekao je Plenković i dodao kako nije "slušao te tlapnje, budući da je očito besposlen i onda se bavi ovakvim stvarima, tako da mi je krajnje nebitan".

Premijer je poručio kako želi normalan protokol, a da sve što Milanović radi je "predstava, cirkus".

- Zajedničkog polaganja vijenaca nema niti će biti, na to se treba naviknuti. Mi za njim ucviljeni nismo - istaknuo je.

Što se tiče otvorenog pisma kojeg je poslao Stevo Culej u kojem poziva državni vrh da obilježe akciju Bljesak zajednički, Plenković je rekao da će obljetnica biti dostojanstvena, kao i na Plitvicama.

Poručio je da Milanović očito mora vratiti dugove onima koji su ga birali, a to su, kaže, "oni koji postoje samo da bi oslabili poziciju HDZ-a".

- Zato je poanta ovih izbora da dobijemo snažnu potporu birača. A on, budući da mu je SDP na 15%, ponaša se kao je i dalje lider SDP-a, jer Grbin ne postoji, čini nešto što predsjednik ne bi trebao činiti - poručio je Plenković.

Dodao je kako je Milanovićeva uloga bila opstrukcija tijekom borbe s koronakrizom.

- Njegova postignuća kao premijera su fenomenalna, svi vape za tim vremenima - rekao je.

Što se tiče popisa veleposlanika za koji Milanović kaže da ga nije dobio, Plenković ističe da Ured predsjednika ima taj popis i da razgovore mogu nastaviti tek kada se na popis i odgovori.

- Čovjek laže i izmišlja stalno. Na izborima se lažno predstavlja da je normalan, a vidite na način na koji se ponaša da je to jako upitno - rekao je.

Poručio je da Milanović politizira i vojsku, ali i izbor veleposlanika.

- Nemamo zašto razgovarati, imamo protokol koji je dogovoren u ponedjeljak - rekao je Plenković.