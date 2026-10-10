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Spominje se 7500 tona,

Gradonačelnica prozvala Županiju zbog otpada u Belišću: Zašto nam ne daju dokumente?

Piše Ivan Jukić,
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Gradonačelnica prozvala Županiju zbog otpada u Belišću: Zašto nam ne daju dokumente?
Belišće: Svečano otkrivanje Spomen-ploče | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Gradonačelnica Belišća, Ivana Jerbić, javno je zatražila od Osječko-baranjske županije objašnjenja o otpadu iz pogona tvrtke Livit, ističući kako građani zaslužuju transparentne informacije o mogućim rizicima.

Ivana Jerbić traži odgovore o otpadu u pogonu tvrtke Livit povezane s bivšim ministrom Ivanom Vrdoljakom. Županica Nataša Tramišak tvrdi da je Županija postupila u skladu sa svojim ovlastima, a građani i dalje čekaju odgovore o mogućim rizicima. Što se krije iza 7500 tona otpada u Belišću i zašto Grad ne dobiva konkretne odgovore? To su pitanja koja je gradonačelnica Ivana Jerbić javno postavila Osječko-baranjskoj županiji i županici Nataši Tramišak zbog situacije u pogonu tvrtke Livit, povezane s bivšim ministrom gospodarstva Ivanom Vrdoljakom.

Jerbić tvrdi da Grad o potezima nadležnih institucija često doznaje iz medija i s društvenih mreža, umjesto službenim putem. Posebno ju je zabrinula izjava županice o potrebi sanacije lokacije na kojoj se nalazi oko 7500 tona materijala.

- Što se to taji u Županiji? Što to Osječko-baranjska županija zna, a Kombel i Grad Belišće ne smiju znati? - upitala je gradonačelnica na konferenciji za novinare, prenosi HRT Radio Osijek.

'Građani zaslužuju odgovore'

Gradonačelnica traži da Županija objavi što se točno nalazi na lokaciji, postoji li opasan otpad i na temelju kojih dokumenata govori o sanaciji.

Kaže da je od Županije zatražila dokumentaciju, ali da je upućena na Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

- Ako Županija ima saznanja o mogućoj ugrozi, Grad i građani moraju ih odmah dobiti - poručila je Jerbić, prenosi Glas Slavonije.

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Jedan od spornih detalja je i položaj gradske komunalne tvrtke Kombel. Županija smatra da Grad Belišće i Kombel trebaju raskinuti ugovor s Livitom, koji na zemljištu ustupljenom preko Kombela ima pogon za preradu otpada.

No, Jerbić upozorava da raskid ugovora sam po sebi ne znači da će postrojenje prestati raditi.

- Kombelu je odbijen zahtjev da bude stranka u postupku ukidanja Livitove dozvole. Zašto? Dostavite dokumentaciju i sjednite s nama za stol. Građani Belišća zaslužuju odgovore i rješenje - poručila je gradonačelnica.

Smatra i da se problem otpada koristi za političke obračune, prozivajući pritom lokalni HDZ zbog zahtjeva koje upućuje gradskoj vlasti.

Županica: Grad treba raskinuti ugovor

Županica Nataša Tramišak odbacila je tvrdnje da Županija nije postupala u skladu sa svojim nadležnostima.

Istaknula je da je Grad Belišće omogućio korištenje lokacije na kojoj Livit posluje te da gradska komunalna tvrtka treba prekinuti poslovnu suradnju s tom tvrtkom.

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Prema njezinim riječima, Ministarstvo zaštite okoliša utvrdilo je da određeni materijali nastali u Livitovu pogonu imaju opasna svojstva. Županija je nakon provedenog postupka 17. rujna ukinula Livitu dozvolu za gospodarenje otpadom.

Tramišak je potvrdila i da je Grad tražio podatke o svojstvima materijala, no uputila ga je Ministarstvu, koje raspolaže odgovarajućom dokumentacijom.

Problem je što odluka o ukidanju dozvole još nije pravomoćna. Prema informacijama koje je objavio HRT, prerada otpada zato se nastavila.

Stanovnici godinama upozoravaju na smrad

Slučaj Livit već godinama izaziva nezadovoljstvo stanovnika Belišća, Valpova i okolnih mjesta. Građani se žale na neugodne mirise koji se šire s područja na kojem se prerađuje otpadni mulj.

Tvrtka se bavi preradom mulja iz pročistača otpadnih voda i pepela, pri čemu nastaju materijali namijenjeni uporabi u građevinarstvu. No, status dijela tih materijala postao je predmetom postupaka nadležnih institucija.

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Ministarstvo zaštite okoliša još je u prosincu 2025. donijelo rješenje prema kojem određeni materijali nastali u pogonu imaju opasna svojstva i ne mogu se tretirati kao građevinski materijal. O njihovu statusu vode se upravni postupci.

Na nepravilnosti povezane s obradom otpada upozorio je i Državni inspektorat, nakon čega je Županija ukinula Livitovu dozvolu.

Nezadovoljstvo građana ne traje od jučer. U veljači ove godine građanske inicijative predale su gradonačelnici peticiju s više od tisuću potpisa, tražeći rješavanje problema kvalitete zraka.

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Dodatnu zabrinutost izazivaju podaci o mjerenjima provedenima 2024. na odlagalištu Staro Valpovo. Prema ranijem izvještaju HRT-a, tijekom dva tjedna mjerenja u 17 termina zabilježena su prekoračenja dopuštenih vrijednosti sumporovodika.

Dok se Grad i Županija međusobno prozivaju, ključna pitanja ostaju otvorena: što se točno nalazi na lokaciji Livita, predstavlja li materijal rizik za okoliš i zdravlje ljudi te tko će biti odgovoran za njegovo uklanjanje ili sanaciju.

Stanovnici koji se godinama žale na neugodne mirise i dalje čekaju konkretne odgovore i rješenje problema.

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