Kod zlatara Dodića u Benkovcu završilo je 6.475 tona otpada: U tlu našli mikroplastiku i metale

Na području bivšeg kamenoloma u Benkovcu u vlasništvu zlatara Paška Dodića koji se, zajedno s još četvero ljudi i tri tvrtke našao na meti proširenja Uskokove istrage protiv Josipa Šinceka i ostalih, odloženo je i zakopano najmanje 6.475 tona heterogenog otpada pomiješanog s kamenim i građevinskim materijalom.

Uskok u svojem priopćenju navodi da je riječ o otpadu koji sadrži povišene koncentracije metala, otopljenog organskog ugljika i mikroplastike.

- Protupravnim odlaganjem navedenog otpada izmijenjena je i degradirana konfiguracija prirodnog tla te sastav i svojstvo prirodne kamenite podloge u koji je unesena mikroplastika kao trajni izvor onečišćenja, koja se uslijed prirodnih procesa može dalje širiti na okolno tlo, podzemlje i podzemne vode te prenositi u hranidbeni lanac i izvorišta pitke vode u okruženju i time ugroziti zdravlje ljudi i životinja - priopćio je Uskok ne navodeći identitete okrivljenika.

Uskok je ranije zbog opravdanog interesa javnosti objavio niz dokumenata među kojima je i nalaz i mišljenje vještaka zaštite okoliša Geotehničkog fakulteta u Varaždinu te njegova dopuna za kompleks bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu.

Testovima procjeđivanja vještaci su utvrdili i mobilnost spojeva antimona. Antimon je polumetal i izrazito toksičan element koji nema nikakvu poznatu biološku ulogu u ljudskom organizmu. Po svojim kemijskim i toksikološkim svojstvima vrlo je sličan arsenu.

Pronašli su i mikroplastiku. Uzeli su 19 uzoraka površinskog tla na različitim udaljenostima i smjerovima oko odlagališta te ih pregledavali pod mikroskopom. Najvažniji rezultat je da mikroplastika nije ostala samo unutar odlagališta, nego je pronađena i u uzorcima uzetima izvan granica lokacije na kojoj je otpad zakopan. To znači da se barem dio sitnih plastičnih čestica putem vjetra ili vode već proširio.

Dobra je vijest da mikroplastika nije pronađena 150 metara od odlagališta, gdje joj kamena barijera sprečava širenje. No ne mogu reći hoće li to tako i ostati. Zato, dok otpad ostaje ondje, postoji mogućnost daljnjeg stvaranja i širenja mikroplastike.

Vještaci pišu i da opasnost za okoliš nije zanemariva i da se što prije lokacija treba sanirati.

S ovim proširenjem istrage Uskok ukupno sumnjiči 19 ljudi i sedam tvrtki za ilegalno postupanje s desecima tona otpada Varaždina, Gospića, Benkovca i Senja.

Uskok ih tereti da su pod vodstvom Josipa Šinceka, kao navodnog organizatora zločinačke skupine, od početka 2020. do 30. rujna 2024. godine u Benkovcu zakopali oko 6500 neopasnog i opasnog otpada, a u Senju da su na gradsko odlagalište dovezli i odbacili oko 2.900 tona otpada s opasnim svojstvima.

Među osumnjičenicima na koje je proširena istraga su, doznajemo, član uprave tvrtke CE-ZA-R Željko Teufel, šefica senjskoga komunalca Snježa Tomljenović, bivši tehnološki direktor komunalca Toni Žunić te Dorian Šipoš, nadzorni inženjer koji je radio na odlagalištu u Benkovcu.

Početkom prosinca 2023. tvrtka Šincekovih Tipos Resurs i CE-ZA-R potpisali su ugovor o zbrinjavanju neopasnog otpada kojim se Tipos Resurs obvezao da će za naknadu od 465.943 eura preuzeti i zbrinuti oko 8000 tona mljevene plastike i gume iz CE-ZA-R-ova pogona u Sisku. Taj je ugovor u ime CE-ZA-R-a potpisao Teufel. Taj su otpad trebali prevesti u Gospić, na zemljište bivšeg PPK Velebit za koji je Tipos Resurs imao dozvolu za gospodarenje otpadom. Umjesto toga, otpad su preusmjerili u Benkovca za koji nije postojala dozvola.

Kako bi prikrili gdje ide otpad izdali su najmanje 330 pratećih listova za otpad s neistinitim prikazom lokacije isporuke, a kako bi pokušali sakriti što rade u Benkovcu, radove su prikazali kao građevinske radove za što su angažirali nadzornog inženjera, koji je prijavu gradnju te čak retroaktivno sastavio građevinski dnevnik te ga ovjerio. Tu je uslugu nadzorni inženjer, sumnja Uskok, naplatio 3000 eura.

Što se tiče Senja, tamo su, sumnja Uskok, dovezli i odbacili usitnjeni plastični, industrijski i tehnogeni otpad koji je imao opasna svojstva i nije se smio odlagati na toj lokaciji.

Komunalno poduzeće ugovorom se obvezalo od Šinceka bez naknade preuzeti 4.000 tona ovakvog otpada koji je bio lažno prikazan kao materijal namijenjen prekrivanju miješanog komunalnog otpada. Kako bi prikrili o kakvom se otpadu radi izradili su najmanje 150 pratećih listova za otpad u kojima je bilo lažno prikazano da se na komunalno odlagalište u Senju dovozi otpad iz Varaždina koji ispunjava kriterije za odlaganje.

Šincek je potom u Senj premjestio dio otpada iz Varaždina te tamo preusmjerio dio uvezenog opasnog otpada iz Slovenije koji se trebao oporabiti u Gospiću.

Svih petero osumnjičenih jučer je nakon ispitivanja u Uskoku pušteno na slobodu. Uskok u priopćenju navodi da nije predložio sucu istrage određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo zakonske osnove.

Podsjetimo, supružnike Josipa i Moniku Šincek uhitili su sredinom veljače 2025. godine u velikoj akciji USKOK-a, s još osmero ljudi. Među osumnjičenima je bila i Franciska Dodić, supruga zlatara Paška Dodića, koja je s Monikom Šincek suvlasnica tvrtke Izoxeco.

Istražitelji sumnjaju da je Šincek od početka 2020. do rujna 2024. organizirao uvoz plastičnog i drugog mješovitog otpada iz Slovenije, Italije te dovoženje medicinskog i drugog otpada iz Hrvatske. Otpad su zatim odlagali i zakopavali na području Varaždina, Gospića i Benkovca. Istraga je kasnije proširena i na djelatnika Ličko-senjske županije Jerka Kostelca, a sumnja se da su dio opasnog otpada Šinceki odložili i na komunalnom odlagalištu u Senju.

Samo na području industrijskog kompleksa u Gospiću nalazi oko 37.000 tona otpada, od čega je približno 33.000 tona zakopano u tlu, a na dijelu otpada također je potvrđeno svojstvo HP14 - ekotoksičnost.