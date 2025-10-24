Kako su ulovili Hrvata koji je organizirao pedofilsku mrežu? 'Jedan od gnjusnijih slučajeva'

Dijete napravi profil na društvenim mrežama. Počne se dopisivati s nepoznatom osobom koja se predstavlja kao dijete. Stekne povjerenje i komunikacija ubrzo prijeđe na WhatsApp, Signal ili neku drugu enkriptiranu aplikaciju. Prije nego što se okrene, osoba s druge strane više nije prijateljska, traži gole snimke i fotografije, krene s ucjenama i postaje kasno da žrtva prekine svu komunikaciju. Ne mora ni izaći iz vlastite sobe da bude žrtva pedofilije, a roditelji to često ne mogu ni znati koliko god se trudili. Tako otprilike funkcioniraju predatori koji putem društvenih mreža mame nevinu djecu. Tako je funkcionirala i mreža od 250 pedofila okupljenih u grupi na jednoj komunikacijskoj aplikaciji kojom je upravljao Hrvat (29) iz jedne županije na zapadu Hrvatske. U nekim slučajevima, dok je komunicirao sa žrtvama, one su bile pored svojih roditelja.

- Tijekom komunikacije osumnjičenik je žrtve navodio na seksualno eksplicitnu komunikaciju i radnje, prikazivao im svoje spolovilo tijekom videokontakta, cjelokupnu komunikaciju sa žrtvama snimao i pohranjivao na svoje računalo bez njihova znanja. Policija je tijekom analize svih zlostavljajućih sadržaja potvrdila da se komunikacija između žrtava i počinitelja odvijala u prostorima obiteljskih kuća ili stanova u kojima djeca prebivaju, dok su roditelji bili prisutni u kući, pa čak i u istoj prostoriji. Neka su djeca s počiniteljem komunicirala putem izravnog videoprijenosa.

Čak i tijekom nastave u školi - kažu iz policije.

Cijela operacija razotkrivanja počela je kad je australska policija posumnjala da je autor snimki zlostavljanja i silovanja jednog djeteta iz Hrvatske i da ima fizički pristup izrazito mladoj djevojčici. U roku nekoliko dana doznali su tko je zlotvor i počeli istragu.

- Istodobno su putem Europola primljene i obavijesti Nacionalnog centra za nestalu i eksploatiranu djecu (National Center for Missing and Exploited Children - NCMEC, SAD) prema kojima je korisnik chat aplikacije s IP adresnog područja Hrvatske distribuirao materijale seksualnog zlostavljanja djece - kažu iz MUP-a.

Istraga je dovela do iste osobe, uhićenog 29-godišnjaka. Naime, kad su ga uhitili, oduzeli su mu sve uređaje i počeli analizu. Ono što su pronašli na računalu i mobitelu ih je šokiralo: WhatsApp grupa s 250 pedofila diljem svijeta koji jedni drugima šalju snimke zlostavljanja djece. Nisu razmjenjivali samo pedofilski materijal, dijelili su i priručnike o tome kako napraviti profil na društvenoj mreži da dijete ne posumnja, kako steći povjerenje, malo po malo steći kontrolu i ucjenjivati djecu da bi dobili ono što žele. Razmjenjivali su i savjete o tome kako koristiti VPN da bi prikrili tragove i AI. Još traje istraga kako bi identificirali sve žrtve, kojih može biti na stotine. Već se zna za više desetaka žrtava uhićenog 29-godišnjaka.

- Prva informacija bila je da je jedno dijete u pitanju, maloljetno, koje mu je bilo fizički dostupno. No iz sadržaja njegovih uređaja do sada se zna za 20-ak žrtava koje je zlostavljao putem interneta iz Hrvatske i desetak iz inozemstva. On je u zatvoru, nastavlja se istraživanje. To je ono s čime se policija suočava diljem Europe - rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Za postojanje pedofilske mreže nitko izvan nje nije mogao znati. Da stvar bude dodatno ogavna, ne znaju ni žrtve. Pedofili snimke i fotografije dijele kao trofeje svojih bolesnih zlodjela.

- Nije bilo moguće da se to zna jer nam informacije iz kriptiranih aplikacija nitko ne dostavlja. Riječ je o podacima na platformama do kojih nitko u Europi ne može doći. Samo te platforme imaju te podatke i sadržaj, one ih učine dostupnima tijelima koji podatke procesuiraju i smjeste te zlotvore na mjesto koje im u društvu pripada, a to je zatvor - rekao je Božinović.

Za ministra, ovi podaci su pokazatelj da EU treba reagirati i da "Chat Control" nije kontrola razgovora običnih građana nego alat u borbi protiv pedofila i zaštiti djece.

- Taj oblik najgnjusnijih kaznenih djela 'eksplodirao' je u internetskom prostoru. Prema organizaciji Save the Children, procijenjeno je da je svake sekunde dvoje djece u svijetu zlostavljano. Naša temeljna zadaća je zaštititi djecu - rekao je.

Do ovih otkrića policija diljem svijeta dolazi jer je europska Uredba o zaštiti osobnih podataka privremeno derogirana do 3. travnja iduće godine.

- Ako EU ne uspije nešto riješiti, nema više pravne osnove da nam pružatelji enkriptiranih aplikacija daju podatke. Otkad je Facebook uveo enkripciju u svoj messenger, s njihove strane pale su prijave sa sedam milijuna godišnje. Može se upozoravati i educirati mlade ako dođe do tog požara. Međutim, vatrogasci moraju gasiti požar, policija to mora učiniti - rekao je Božinović.

No kritičari tzv. Chat Controla kažu kako je ovo dokaz da policija i bez toga može otkrivati pedofilske mreže te da je "Chat Control" koji se pokušavao uvesti na razini Europske unije kontrola građana upakirana u borbu protiv pedofilije.

- Nema govora o rušenju privatnosti komunikacije. Ja ne znam zašto se takve teze šire u javnosti. Ne razumijem kako netko može takve stvari izjavljivati. Sve te aplikacije mogu raditi i bez obzira na sve ovo o čemu govorimo, a da se ne naruši privatnost korisnicima - rekao je.

Strane policije imaju i odjele istražitelja koji glume djecu pa se infiltriraju u pedofilske mreže.

- Razmišlja se u svim smjerovima, pa i u tom, ali to je jedan od alata za dugotrajne istrage. Možemo ih i tako loviti, ali u međuvremenu vam kroz pukotine prođu tisuće zlostavljane djece za koju ne znate - zaključio je Božinović.