UŽAS U SLAVONIJI Ravnatelj je zlostavljao učenicu! Prijavili su ga roditelji njenih prijateljica

Proteklog tjedna, policija je uhitila ravnatelja jedne srednje škole u Slavoniji zbog sumnje na seksualno uznemiravanje maloljetne učenice i počinjene bludne radnje nad njom. Pod tom je kaznenom prijavom, nakon policijske istrage, i doveden sucu istrage na Županijski sud, gdje mu je određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

Da ravnatelj sa 16-godišnjom učenicom ima neprimjeren odnos već nekoliko tjedana znalo je nekoliko njezinih prijateljica kojima je djevojčica, nesvjesna situacije, prepričavala susrete između nje i ravnatelja, o čemu postoji i niz poruka koje je sama pisala i slala. Najčešće su se ti susreti odvijali upravo u školi, u njegovu uredu, ali i nekim kabinetima. Također, postoje i zapisi poruka koje je ravnatelj slao njoj, kao i njihove zajedničke fotografije. Iz poruka se jasno iščitava sve što je ravnatelj činio djevojčici, odnosno da ju je ljubio, grlio, neprimjereno dirao po tijelu i tražio konkretniji fizički odnos, no bez konkretne fizičke prisile. Svoje je bolesne nakane prema djevojci “maskirao” u ljubav i iskrenu privrženost. Sve su te poruke poslane policiji, kasnije i odvjetništvu, od roditelja djevojčica s kojima je oštećena komunicirala.

Upravo je taj dokazni materijal bio dovoljan tužiteljima Općinskog državnog odvjetništva da je ravnatelj počinio najmanje dva kaznena djela - bludne radnje i spolno uznemiravanje maloljetne osobe.

Da stvar bude gora, ravnatelj je poznavao djevojčičine roditelje jer im je, dok je bio nastavnik u toj istoj školi, predavao svoj predmet. Riječ je o ravnatelju koji je na toj vodećoj funkciji gotovo 15 godina i uskoro je trebao ići u mirovinu. No sad je s te funkcije smijenjen.

- Nakon informacije o pokrenutim istražnim radnjama protiv ravnatelja, po zahtjevu županice, žurno je sazvan Školski odbor srednje škole koji je, kao nadležno tijelo, na izvanrednoj sjednici 5. listopada, razriješio dužnosti dosadašnjeg ravnatelja i imenovao vršitelja dužnosti. Kontaktiran je i krizni stožer Ministarstva. Županija stoji na raspolaganju za sve potrebno kako bi se osigurala podrška i pomoć učenicima i cijelom kolektivu. Sigurnost djece u školama mora se pojačati i to će biti prioritet županice - stoji u priopćenju županije.

No nije ovo prvi slučaj seksualnog uznemiravanja učenica od strane nastavnika i profesora. Godine 2013. za to je djelo prijavljen profesor Medicinske škole u Osijeku koji je neprimjereno dirao učenicu, no ona je pobjegla, sve ispričala roditeljima i oni su ga odmah prijavili.

Također je 2024. godine Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo optužnicu protiv 43-godišnjeg nastavnika koji je godinama seksualno iskorištavao učenice. Neke su žrtve bile i mlađe od 15 godina. U dva navrata je imao i spolni odnos s učenicama iskoristivši svoj autoritet nad njima. Ukupno je optužen za devet kaznenih djela koje je počinio od 2011. do 2016. godine u Varaždinu i Puli, gdje je radio.

Kaznena djela bludnih radnji i seksualnog uznemiravanja u težem se obliku na sudu mogu kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina zatvora, no često se događa da se dodirivanje djevojčica na nastavi od strane nastavnika zakonski tumači kao povreda dostojanstva, odnosno kršenja Zakona o diskriminaciji, što se dogodilo i nakon što je prošle godine policiji prijavljen nastavnik prirode i biologije iz jedne osnovne škole u Dalmaciji. Učenice su rekle da ih je dodirivao po koži, naslanjao se na njih, prislanjao im glavu uz lice, izazivajući im tako nelagodu, no ODO Split mu je stavio na teret samo prekršaj, ali ne i kazneno djelo.