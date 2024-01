Kako to? Petica u imeniku, jedinica na maturi. Čak 87 ih je dobilo jedinicu iz hrvatskog...

Maturanti su državnu maturu lani u prosjeku napisali za tri, s ocjenama iz obaveznih predmeta uglavnom na istoj razini kao i generacija prije. Malo je pao prosjek iz engleskog, a maturanti s najboljim ocjenama iz srednje škole upisali su Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, medicinske fakultete u Zagrebu, Splitu i Osijeku, FER te Stomatološki fakultet.

Pokazuje to upravo objavljena detaljna statistika državne mature 2022./2023. u Školskom e-Rudniku, koju je polagalo 25.749 učenika, od kojih je 10.661 gimnazijalac (za njih je državna matura obavezna). Ostali su učenici strukovnih i umjetničkih škola, za koje je matura nužna za upis fakulteta, ali ne i završetak srednje škole. To se vidi i kad se usporede ocjene gimnazijalaca i strukovnjaka na državnoj maturi. Gimnazijalci u prosjeku imaju bolje ocjene.

Bilo je i drugih dramatičnih razlika. Primjerice, 126 učenika palo je testove u predmetima iz kojih su imali peticu na kraju završnog razreda. Jedinicu je dobilo 37 učenika iz matematike, 87 iz hrvatskog jezika i tri iz engleskog. Priličan broj maturanata, njih 776, završilo je školsku godinu s ocjenom pet, a na A razini iz istog predmeta dobili su dva. Najviše ih je iz matematike, 416, iz hrvatskog 274 i 105 iz engleskog.

Ipak, jasno su uočljive razlike u peticama i manjim ocjenama na maturi. Od oko 5000 maturanata s peticom iz hrvatskog, na državnoj maturi peticu je dobilo njih nešto više od 2600. A razinu matematike s peticom je položilo samo 885, B razinu 167, a na kraju srednje škole matematiku s odličnim je završilo 3760 učenika.

Na pozitivnoj strani, 15 učenika koji su završili školsku godinu s dva, na A razini iz obaveznih su predmeta imali petice. Peticu iz sva tri obavezna predmeta na A razini dobilo je 329 učenika, a to je manje nego godinu prije.

- Bez državne mature učenici gimnazije ne mogu završiti srednju školu. Stoga mi u II. gimnaziji to vidimo gotovo kao naš 'core business', glavni posao - priprema učenika za državnu maturu. Gimnaziju doživljavam kao tranziciju između obaveznog osnovnog i visokog obrazovanja. Naši su učenici visokomotivirani, upisuju najbolje fakultete, a naše ocjene iz srednje dobro se podudaraju s ocjenama na državnoj maturi - pojašnjava nam Drago Bagić, ravnatelj zagrebačke II. gimnazije.

Od izbornih predmeta, učenici su najlošije napisali fiziku, s prosječnom ocjenom 1,95. To je predmet koji svake godine piše najviše učenika, no lani je fiziku pao svaki drugi učenik. Najbolje su napisali povijest, s 2,94. No i u svim izbornim predmetima vidi se velika razlika u ocjenama u srednjoj školi te rezultatima na maturi.

Osim što su u gimnazijama fokusirani na državnu maturu od početka, u strukovnim školama nema ni dovoljno satnice iz matematike, hrvatskog..., ističu naši sugovornici. U školama se trude organizirati fakultativnu nastavu i pripreme za maturu, no to isto ovisi o cjelokupnim satnicama i školskom programu.

- Nakon strukovne škole učenici ipak imaju zanimanje, struku. No oni su ipak u neravnopravnom položaju kad razgovaramo o državnoj maturi, jer oni moraju uložiti dodatno vrijeme i trud za državnu maturu - ističe Bagić.

No posljednjih deset i više godina sve je jači trend upisa učenika svih struka na fakultete. Posebno onih iz tehničkih škola s četverogodišnjim programom, čiji učenici često planiraju studij u STEM-u ili tehničkom području.

No neki ravnatelji smatraju kako nastavnici više nisu kreatori svojih predmeta i gradiva, nego su prisiljeni učenicima što više nuditi gradivo državne mature. Na naše pitanje zašto većina učenika ima bolje ocjene kroz srednju školu od onih na maturi, kažu nam i kako to nije baš faktor koji bi trebalo uspoređivati.

- Postalo je uobičajeno da učenici imaju bolje ocjene u školi nego iz istih predmeta na državnoj maturi. Ima više razloga tome: nepodudaranje (sadržajno i po težini) mature i gradiva koje se obrađuje u školi, preniski kriteriji ocjenjivanja u školi, podbačaj zbog stresa na samoj državnoj maturi, elementi ocjenjivanja koji nisu isti na maturi i na nastavi (aktivnost učenika, zadaće...) i slično. Ne smatram da je nužno loše ako postoji određeno nepodudaranje ocjena u školi i na maturi. Ovakva matura kakva je naša provjerava iznimno veliki obim gradiva koji se ne može uspoređivati s obimom gradiva pisanih ili usmenih provjera u školi - ističe Dunja Marušić Brezetić, ravnateljica zagrebačke I. gimnazije

Njihovi su učenici, primjerice, iz engleskog imali gotovo identične ocjene, hrvatski su na maturi riješili puno bolje od zaključenih ocjena, a matematika je bila nešto lošija.

- Iznimno sam zadovoljna rezultatima učenika i njihovim upisom na fakultete. Ove su godine čak 22 naša učenika upisala Fakultet elektrotehnike i računarstva, a 13 učenika Medicinski fakultet u Zagrebu. Dosta smo u školi radili na njihovoj pripremi. Ta dodatna priprema i visoka kvaliteta redovne nastave doveli su do zaista odličnih rezultata - kaže ravnateljica.

Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja ističe kako su prevelike razlike u ocjenama stvar "loših kriterija", bilo da se radi o peticama ili jedinicama.

Kad se gledaju upisani fakulteti prema najboljim ocjenama s mature, najuspješniji učenici upisali su zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva, potom slijede Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, Medicinski fakultet u Zagrebu i Katoličko-bogoslovni fakultet u Splitu.

DUBINSKA ANALIZA REZULTATA DRŽAVNE MATURE 2022./2023.

25.749

učenika izašlo je na državnu maturu, 18.699 ih je upisalo visoka učilišta

766

učenika završilo je godinu s peticom, a na A razini dobili su dvojku

1433

studenta upisala su zagrebački Ekonomski fakultet

1,9

je prosječna ocjena iz fizike, koju je pao svaki drugi učenik