Kako to? Posao popisivanja cijena dali tvrtki koju je HNB prijavio zbog sumnji u prevaru

Tvrtka 4 Market Research s jednim zaposlenim ljetos je trebala s Hrvatskom narodnom bankom potpisati ugovor vrijedan 4,2 milijuna kuna s PDV-om kojim bi dobila posao provođenja važne anketu o potrošnji turista. Posao nije realiziran nakon medijskih natpisa kako je konkurent dao opsežnu dokumentaciju iz koje proizlazi da je 4 Market Research lažirala nužne reference. HNB je to isprva ignorirao, da bi ipak krenuo s provjerama. Čak su nadležne iz tvrtke pozivali na sastanke i tražili da dostave dokaze o prijašnjim poslovima, ali do sastanka nikad nije došlo niti su dostavljali dokumentaciju pa je sve završilo kod nadležnih institucija. HNB je na kraju zaključio posao s drugoplasiranom tvrtkom s natječaja. Unatoč tome, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je tvrtki 4 Market Research dalo posao popisivanja cijena 365 namirnica najvećih maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj koji su odbili to sami raditi i dostavljati ministarstvu.