Obavijesti

News

Komentari 39
GODINU DANA LUDILA PLUS+

Kako vlada Mr. Kaos: 'Trump je uspio, sve podređuje sebi. Samo ga jedno može ograničiti...'

Piše Snježana Krnetić, Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 7 min
Kako vlada Mr. Kaos: 'Trump je uspio, sve podređuje sebi. Samo ga jedno može ograničiti...'
Foto: Reuters

Donald Trump ruši svjetski poredak, prijeti uzimanjem teritorija, obožava diktatore i hrani se agresijom... Sve pod krinkom ‘mirotvorca’. Uzdrmao je i temelje američke demokracije, proganja migrante i manjine

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump odradio je prvu godinu svog drugog mandata u Bijeloj kući, a svojim potezima je politički i ekonomski uzdrmao svijet. Njegove inicijative Americi, ali i svijetu donose neizvjesnost. Povratak Trumpa na čelo SAD-a obilježen je agresivnom retorikom, sukobima s institucijama te nizom izjava koje su uzdrmale domaću i međunarodnu javnost. U drugu godinu ulazi s prijetnjama aneksijom Grenlanda i najavom carina za osam europskih zemalja jer se tome protive. Opsjednut je Nobelovom nagradom za mir jer sebe smatra "mirotvorcem i ujediniteljem", a poslao je i skandalozno pismo norveškom premijeru u kojem je poručio kako više "nema obavezu" razmišljati o miru jer mu Norveška nije dodijelila Nobelovu nagradu za mir, iako Oslo ne odlučuje o laureatima, nego je to u rukama neovisnog odbora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 39
Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'
PUČKA NARODNA PROGNOZA

Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'

Lokvarski kalendar temelji se na narodnoj meteorologiji, mudrosti starih ljudi, koji su živjeli u skladu s prirodom, i sve bilježili. Po ‘savjet’ u Lokve znao je doći i Zoran Vakula...
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE

Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravku i Zoranu te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku traje suđenje za izvlačenje novca iz Dinama...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026