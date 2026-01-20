Donald Trump ruši svjetski poredak, prijeti uzimanjem teritorija, obožava diktatore i hrani se agresijom... Sve pod krinkom ‘mirotvorca’. Uzdrmao je i temelje američke demokracije, proganja migrante i manjine
Kako vlada Mr. Kaos: 'Trump je uspio, sve podređuje sebi. Samo ga jedno može ograničiti...'
Američki predsjednik Donald Trump odradio je prvu godinu svog drugog mandata u Bijeloj kući, a svojim potezima je politički i ekonomski uzdrmao svijet. Njegove inicijative Americi, ali i svijetu donose neizvjesnost. Povratak Trumpa na čelo SAD-a obilježen je agresivnom retorikom, sukobima s institucijama te nizom izjava koje su uzdrmale domaću i međunarodnu javnost. U drugu godinu ulazi s prijetnjama aneksijom Grenlanda i najavom carina za osam europskih zemalja jer se tome protive. Opsjednut je Nobelovom nagradom za mir jer sebe smatra "mirotvorcem i ujediniteljem", a poslao je i skandalozno pismo norveškom premijeru u kojem je poručio kako više "nema obavezu" razmišljati o miru jer mu Norveška nije dodijelila Nobelovu nagradu za mir, iako Oslo ne odlučuje o laureatima, nego je to u rukama neovisnog odbora.
