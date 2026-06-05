Prvi put u Hrvatskoj primjenjuje se paleomagnetska metoda određivanja starosti. 'Očekujemo saznanje o razdobljima kad su se događale tektonske i klimatske promjene, kaže geologinja Maša Surić
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Kakva je nekad bila Hrvatska, odgovor će dati Cerovačke spilje
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Spilje u svojim sedimentima zapravo su zapisi događaja iz prošlosti, pa se tako u Cerovačkim spiljama prvi put u Hrvatskoj primjenjuje paleomagnetska metoda određivanja starosti, i to u visokoj rezoluciji, objašnjava Maša Surić, geologinja na Odjelu za geografiju zadarskog Sveučilišta i voditeljica projekta QUEECAD, koji financira Hrvatska zaklada za znanost.
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