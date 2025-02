Kakva sjajna vijest, ugostit ćemo mlade zvijezde znanosti

Zagreb će biti prava prijestolnica znanosti za mlade, potvrdili su nam to jučer i čelni ljudi organizacije Prirodoslovne olimpijade EU. Više od 140 srednjoškolaca iz više od 20 zemalja krajem travnja posjetit će naš glavni grad i Hrvatsku. Osim što će pokazati vrhunsko znanje u fizici, biologiji i kemiji, jer za to su odabrani među tisućama učenika u svojim zemljama, ovi mladi upoznat će i dio Hrvatske. To je važan dio projekta - povezivanje mladih znanjem, ali i međusobnim druženjem te upoznavanjem sa zemljom domaćinom. Zbog toga je opsežan projekt koji već dvije godine pripremaju nastavnici i volonteri Prirodoslovnog fakulteta u Zagrebu iznimno važan za sve nas. Ovi mladi ljudi su ona budućnost na koju svi računamo. Hrabra, inovativna, povezana. Stoga je divno da Zagreb i Hrvatska sudjeluju u tome na najbolji mogući način, i to već godinama. S praktički svakog međunarodnog natjecanja u raznim područjima - prirodoslovlju, STEM-u, humanističkim znanostima - naši se učenici vraćaju okićeni medaljama zlatnog, srebrnog i brončanog sjaja. Poslije većina te djece završava visoko obrazovanje sa sjajnim uspjehom te imaju kapacitet uključiti se u svijet koji golemim koracima grabi naprijed.

