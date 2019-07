'Ne zovu samo Česi, većinom su Hrvati ti koje spašavamo...'

Zdrav razum i osnovno znanje - to je ono što trebate imati odlučite li se ići na planinarenje. Bez toga bolje vam je da ostanete kod kuće, rekao je Jadran Kapović iz Hrvatske gorske službe spašavanja.

Smatra da bi ljudi prije nego što se upuste u razne ekshibicije po planinama trebali završiti opću planinarsku školu u kojoj bi dobili osnovne informacije o opremi, meteorologiji i orijentaciji te tako sveli rizik od nezgoda na prihvatljivu razinu.

Ne skrećite sa staza

Međutim, mnogi ne misle tako. Precjenjuju svoje sposobnosti, kaže Jadran, a onda se planinari u japankama, bez vode i obraćanja pozornosti na lošu vremensku prognozu.

- Imamo po dvije akcije dnevno, 800 na godišnjoj razini, premda se ta brojka tijekom velikih poplava i drugih nepogoda može popeti na 1200 - kaže Kapović. A tko su oni zbog kojih se najviše kreće u akcije spašavanja? E, pa Česi, za koje se dugo mislilo da su jedna od najnepromišljenijih nacija kad se radi o planinarenju te da obožavaju osvajati najteže osvojive vrhove u japankama, zapravo to nisu.

- Oni su tek na 7. ili 8. mjestu. Ne biste vjerovali, ali najčešće stradaju oni koji i najviše borave u prirodi te se najviše bave planinarenjem. Od stranaca su to Englezi, Nijemci i Poljaci, ali zapravo na strance otpada tek od 10 do 15 pokrenutih akcija spašavanja, dok u 85 posto slučajeva spašavamo Hrvate - rekao je Kapović. Objasnio je da tu ima mnogo dementnih ljudi koji žive po izoliranim mjestima te su prisiljeni vječito pješačiti, a onda dolazi i do nezgoda. Kapović je svima savjetovao da ne skreću s označenih staza i pridržavaju se pravila.

Foto: 24sata/24sata

Svi vole njihove poruke

- Ljude prvo tražimo na stazama, a čim skrenete, manje su šanse da ćemo vas naći. Obavezno se javite ukućanima te im recite gdje planirate ići i kad ste namjeravali tamo stići da imamo polazišnu točku ako vam se nešto dogodi. U planinarskim domovima se javljajte domarima, upisujte se u knjigu gostiju i uzimajte žigove. Sve će nam to dobro doći ako vas budemo morali tražiti - poručio je HGSS-ovac. On je ujedno i administrator za informiranje i analitiku, poznat po duhovitim porukama na Twitteru. “Dragi turisti, rekli smo vam. Guglajte ‘bura’. Nije šala”, samo je jedna od poruka koje je osmislio s kolegama.

- Ljudi kažu da smo im tim porukama počeli mijenjati svijest - zaključuje Kapović.

Srcem i dušom

Spasioci, tvrdi Kapović, posao obavljaju iz srca, a ne za novac.

Tema: Hrvatska