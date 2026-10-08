Kakvi ludi detalji akcije Uskoka! Nevjerojatno je kako je zemlja općine zamijenjena s Čepincima

Uskok je jutros krenuo u veliku akciju kojom je obuhvaćen novi kriminalni slučaj zloglasne Čepinske skupine. Na meti istražitelja su dugogodišnji načlenik općine Dražen Tonkovac, pripadnici Čepinske skupine Stipe Barišić Moljac, Dragan Baković Bambur i Damir Ivić. Oni su povezani preko tvrtke Albatros grupa. Navodno je na meti i sudski vještak Stjepan Levak iz tvrtke Cenzor MS koji je svojim mišljenjem pokrio vrijednost zemljišta koju Uskok smatra štetnom za općinu Čepin.

A detalji razmjene su zaista nevjerojatni. Za navodnu istu vrijednost je općina dobila skoro 13.000 kvadrata zemljišta manje. Zamjena zemljišta je usvojena i na općinskom vijeću krajem siječnja 2025. godine. Po njoj, Albatros grupa dobiva zemljište od 20.300 četvornih metara u gospodarskoj zoni. Zauzvrat je Albatros grupa dala zemljište od 7300 četvornih metara, vođeno kao tenisko igralište koje se nalazi u blizini NK Čepin. Vještak Levak je procijenio općinsko zemljište na 464.100 eura, a zemljište Albatros grupe na 461.000 zemljište. Albatros grupi su vlasnici Barišić i Ivić, a Ivić je i direktor. Bambur (Baković) i Moljac (Barišić) su prokuristi tvrtke.

Albatros grupa je "velikodušno" u općinski proračun i uplatila razliku od 3.100 eura iako Uskokovi istražitelji sumnjaju da je vrijednost općinskog zemljišta realno višestruko veća, navodno čak za pola milijuna eura.

Ono što posebno upada u oči kao ludost je činjenica da je Tonković prije ove zamjene raspisao natječaj. I to nakon što je općinsko vijeće već donijelo odluku o zamjeni. Natječaj je radi čistog udovoljavanja zakonske forme da lokalne jedinice zemljište otuđuju putem javnog natječaja, raspisan dva tjedna nakon odluke o zamjeni. Naravno, iako je natječaj javni, na njega se nitko drugi nije mogao javiti. U tekstu natječaja piše da se točno određeno zemljište općine mijenja za točno određeno zemljište Albatros grupe.

Tako da je natječaj bio besmislen, a uz to je raspisan i nakon odluke o zamjeni!