Kakvo nas vrijeme danas čeka? Kiša, grmljavina i skliske ceste

Piše 24sata,
Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Vremenski uvjeti niti sutra neće biti ništa bolji. Očekuje nas promjenjivo vrijeme s kišom, a na Jadranu i lokalnim pljuskovima te grmljavinom. Pred kraj dana očekuje se i više sunca

Gotovo cijelu Hrvatsku očekuje danas kišovito i nestabilno vrijeme. Na Jadranu su mogući i pljuskovi s grmljavinom, ali i obilnije oborine.

- Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na istoku i jugoistočni. Na većem dijelu Jadrana umjereno i jako jugo, u Dalmaciji još prijepodne i olujno, a na sjevernom dijelu mjestimice umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka između 14 i 18, a na Jadranu 18 i 22 °C - navode iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Vremenski uvjeti niti sutra neće biti ništa bolji. Očekuje nas promjenjivo vrijeme s kišom, a na Jadranu i lokalnim pljuskovima te grmljavinom. Pred kraj dana očekuje se i više sunca. 

- Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na većem dijelu Jadrana slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a u Dalmaciji još ujutro i prijepodne umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15, a najviša dnevna od 18 do 22 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

Zbog vremenskih uvjeta danas iz HAK-a upozoravaju na mokre i skliske ceste te savjetuju dodatan oprez. Zbog prometne nesreće na A1 u smjeru Dubrovnika kod 480. kilometra promet se odvija jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. 

Foto: DHMZ

Zbog radova do 12. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Uz to, očekuju se zastoji i kolone na naplatnim postajama.

Radovi i privremene regulacije prometa prisutni su i na drugim autocestama: na A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana-Lipovac, A4 Goričan-Zagreb, A6 Rijeka-Zagreb i A7 Rupa-Rijeka, često uz zatvaranja pojedinih dionica u noćnim satima i preusmjeravanja na državne ceste. Na Istarskom ipsilonu (A8/A9) prometuje se suženim kolnicima, a mogući su povremeni prekidi prometa.

Zbog radova i izvanrednih prijevoza očekuju se kratkotrajna zaustavljanja prometa na više lokacija, osobito na zagrebačkoj obilaznici i ključnim čvorištima. Na državnim cestama više dionica je zatvoreno zbog radova ili oštećenja, a obilazni pravci su označeni.

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a gužve su moguće i na graničnim prijelazima s BiH i Srbijom. Hrvatski autoklub (HAK) savjetuje vozačima da prate prometnu signalizaciju, poštuju ograničenja brzine i izbjegavaju nagla kočenja, posebice na mokrim kolnicima.

*uz korištenje AI-ja.

