Kakvo pumpanje! Pogledajte kako Trumpovi ministri rade zgibove dok čekaju let

Članovi Trumpove administracije radili su zgibove u zračnoj luci Reagan National u ponedjeljak dok su predstavljali inicijativu vrijednu milijardu dolara usmjerenu na to da blagdanska putovanja budu zdravija i prilagođenija djeci. Video je prikazao ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr. kako radi 20 zgibova s košuljom izvučenom iz hlača, dok su ljudi brojili svaki put kad bi podigao bradu iznad šipke.

Nakon što se Kennedy spustio na tlo, ministar prometа Sean Duffy popeo se na šipku i napravio 10 zgibova.

Ova je demonstracija označila početak kampanje administracije “Učinimo putovanja ponovno prilagođenima obiteljima”, programa čiji je cilj ublažiti neke od najčešćih frustracija s kojima se obitelji suočavaju pri letenju. Duffy je rekao da je cilj inicijative učiniti svaki dio putničkog dana jednostavnijim — od prolaska kroz sigurnosne provjere s malom djecom do pronalaženja mjesta za vježbanje ili dojenje.

Inicijativa od milijardu dolara najavljena u ponedjeljak namijenjena je pomoći zračnim lukama da izgrade više prostora za igru i vježbanje za djecu, dodaju sobe za majke ili kabine za dojenje, stvore obiteljske linije na sigurnosnim kontrolama te instaliraju senzorne sobe za djecu s posebnim potrebama.

Zračne luke također mogu predložiti vlastite projekte ako su usmjereni na poboljšanje iskustva putovanja za obitelji.