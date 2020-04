Kakvo rješenje: Slovenci su ogradom podijelili selo u Istri

Žalosno je što su Slovenci postavili željeznu ogradu nasred sela. Ta ograda dijeli nas mještane, a da bih otišao na svoju njivu, trebam svaki put zvati njihove policajce da me puste. Ovo nema nigdje, samo kod nas. Rekao nam je to Dario Ugrin (67) iz sela Mlini nadomak Buzeta. U Mlinima, ispod graničnog prijelaza Požane-Sočerga, na državnoj granici slovenska je strana postavila ogradu na cesti usred sela.

Mještani tvrde da je postavljena na hrvatskom teritoriju, i to oko 20-ak metara od granične crte. - Angažirani su hrvatski geodeti, koji će izmjeriti je li ograda na samoj graničnoj crti. Do tada, svaki put kad trebam na svoju njivu, moram zvati tamošnju policiju te trošiti mobitel i novac. Cijeli život živimo u suživotu, i s drugim mještanima nikad nije bilo problema. Govorili su da je ograda postavljena zbog migranata, a sad tvrde da je to zbog korone.

Kao da će ta ograda spriječiti da virus prođe na drugu stranu - ogorčen je Dario, koji dodaje kako je postavljanjem ograde onima koji imaju propusnice onemogućen pristup posjedima na slovenskoj strani. Ova blokirana cesta povezivala je Mline i selo Maršiči sa slovenske strane. Mještanima pograničnih Kodolja, najviše sela Mlini, Konti, Ugrini te Goričica, šume i livade na slovenskoj su strani.

- Živim u Mlinima od rođenja i, evo, sad se usred mjesta stavljaju željezna vrata s lokotima, pa ne mogu do svoga vrta. Ne mogu niti do rezervoara na izvoru Bračane, a ako nešto slučajno pušta, ne mogu ni ventil zatvoriti. Dotle je došlo. Za ovo su krive obje strane, politika Slovenije i Hrvatske, koja ne rješava taj problem, a mi mještani patimo - požalio se Ugrin, koji za sve mještane ima samo riječi hvale. Ali ogorčeno nastavlja da se nije za to borio na Požanama 1991.

- Tamo sam bio u pričuvi kad je granica postavljena, do 1994. Išao sam u Oluju, a danas mi netko priječi da idem na njivu koju imam otkad znam za sebe - rekao je Ugrin.

Gradonačelnik Buzeta Siniša Žulić obišao je s našom ekipom sporno mjesto te je i on morao zvati slovenske policajce kako bi otvorili metalnu ogradu.

- S policijom smo u dobrim odnosima i stvarno nas razumiju. No smatram da je ovo trebalo drukčije riješiti. Trebalo je sjesti i pronaći rješenja koja bi pomogla i jednoj i drugoj strani. Sela s obje strane granice od davnine su povezana, a Istri takve granice ne trebaju. Protiv sam bilo kakvih graničnih barijera, neovisno o tome imaju li za to zakonsku osnovu, jer se tako kvare dobrosusjedski odnosi. U ovom je slučaju to s koparskom općinom, s kojom smo zbratimljeni - kazao je buzetski gradonačelnik.

- Donedavni prijatelji, rodbina i susjedi, koji su zajedno slavili blagdane i obrađivali zemlju, sad se gledaju preko ograda, što svakako stvara dodatnu nervozu i nepovjerenje u sustav, koji ih sputava u njihovim svakodnevnim životnim zadaćama - naveo je Žulić u dopisu slovenskome ministarstvu.

