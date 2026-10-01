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novi sudski spor

Kalifornija i još šest država tuže Trumpa: Sporno je uskraćivanje preko 800 milijuna dolara

Piše HINA,
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Kalifornija i još šest država tuže Trumpa: Sporno je uskraćivanje preko 800 milijuna dolara
Foto: Evan Vucci
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Kalifornija i još šest država traže pravdu zbog navodne nezakonite odluke predsjednika Trumpa da ukine sredstva koja su već odobrena, čime se dovodi u pitanje granica njegovih ovlasti u trošenju javnog novca

Kalifornija i šest drugih američkih saveznih država pokrenulo je u srijedu tužbu protiv administracije predsjednika Donalda Trumpa, optužujući je za uskratu sredstava koja je Kongres odobrio, uključujući oko 810 milijuna dolara koje je Bijela kuća pokušala poništiti prije kraja fiskalne godine. Trump je prošlog tjedna pokušao unilateralno uskratiti sredstva koja je Kongres odobrio za trošenje na imigraciju, rasna pitanja i obrazovanje.

Tužba predstavlja nov pravni spor o granicama predsjedničkih ovlasti kada je riječ o trošenju javnog novca.

Trumpov potez da od Kongresa zatraži uskratu sredstava toliko blizu kraja fiskalne godine, kako zakonodavci ne bi imali dovoljno vremena da djeluju, doveo je do kritika iz obje stranke, a kritičari su ga opisali kao pokušaj da se zaobiđe ustavna nadležnost Kongresa za savezne troškove.

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U tužbi podnesenoj na okružnom sudu u Kaliforniji i predvođenoj kalifornijskim tužiteljem Robom Bontom tvrdi se da odbijanje administracije da potroši predodređen novac krši ustavnu diobu vlasti te druge odredbe ustava.

"Nastavljam se zgražati očitim zanemarivanjem koje predsjednik Trump pokazuje za osnovni ustavni okvir naše vlade. Samo zato što se predsjedniku ne sviđa program, to ne znači da može ukinuti sredstva za njega", kazao je Bonta u priopćenju.

Ustav jamči Kongresu ovlasti za trošenje javnih sredstava, no Bijela kuća je prošlog tjedna rekla da programi koji se njima financiraju potiču nezakonitu imigraciju, rasne napetosti i nepotrebne strahove vezane za okoliš.

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Savezne države pak u svojoj tužbi tvrde da napori Trumpove administracije da uskrati savezna sredstva potkopavaju isključiva prava Kongresa da upravlja saveznim proračunom.

Bijela kuća nije bila dostupna za komentar izvan redovnog radnog vremena, piše Reuters.

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