Pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić bio je jedan od najbližih suradnika Milana Bandića, a u RTL Direktu je pričao kako je bilo raditi s njim kad se tvrdilo da radi po 20 sati ili je to bio mit.

- Ne, nije to mit, ali nije to bilo od početka. Mi smo se spremali doći na vlast negdje 1994./1995. godine. To je bilo malo drugačije, a svi očekujete da ćete jednog dana doći na vlast, a onda kad ljudi dođu na vlast se šokiraju kada vide koliko to zahtijeva obaveza, koliko trebate raditi, koliko sastanaka trebate obaviti i koliko ljudi koji ne mogu nikako zajedno morate držati cijelo vrijeme na okupu - rekao je Kalinić.

Kaže da je Bandić i bio prisiljen sam donositi dio odluka, ali da se nije miješao u odluke koje su se ticale Kalinićeva ureda.

Na pitanje o zapošljavanju u gradu i je li bilo preko veze kaže da je bilo kao i svugdje u Hrvatskoj.

- Koji je to da je došao, a da se nije reklo - čujte, nemoj ovo ili je bila stranačka iskaznica ili je tata nazvao ili je mama nazvala. Ili kad se trebalo oslobađati vojske, isto je nazvao ili tata ili mama i tako dalje - rekao je Kalinić.

Za Bandićevog nasljednika koji stiže sljedeći tjedan kaže da će prvo morati prikupiti novac da isplate plaće.

- Bilo je nekih promjena koje je uvela država što se tiče oporezivanja mlađe zaposlenih i to je stvorilo određeni minus ne samo u Gradu Zagrebu, nego je stvorilo minus u cijeloj Republici Hrvatskoj. Predizborno vraćanje novca, ali taj novac morate negdje nadoknaditi. Država to dobije natrag putem PDV-a, povećanje potrošnje, no to lokalna zajednica ne dobiva i to će sigurno trebati iznivelirati, bez obzira tko pobijedio, pitanje je koliko će imati stručnih ljudi koji će to raditi - rekao je.

- Bilo koja nova vlast će morati dati poskupljenja jer se neće snaći u tome. Recimo, tramvaj, ja osobno ne vjerujem da će više moći ostati četiri kune kao što je bio ili koliko je voda, odvodnja, čistoća. Mislim, tu će biti velikih turbulencija - dodaje Kalinić koji kaže i da ne vidi kako mogu naći rješenje da ne bude poskupljenja.

Govoreći o svom uredu, kaže da je to nužno za Zagreb i da takav ured treba i više novca.

Na pitanje je li mu žao što se nije on kandidirao za gradonačelnika i misli li da bi bolje prošao od Jelene Pavičić Vukičević kaže da su mu mnogi predlagali to.

- Gledajte, garnitura koju sam ja predlagao, to je bila Jelena Pavičić, oni su imali neku svoju viziju. Moja vizija i njihova vizija se nisu preklopile, oni su otišli sami i postigli su rezultat koji su postigli, ali to ne znači da se ja sutra neću pojaviti u bilo kojoj drugoj kombinaciji, ako budem za to zainteresiran. Mislim da je u redu ispred ljudi s kojima sam bio i s kojima sam radio, što se nisam kandidirao na zadnjim izborima - rekao je.