KALKULATOR Izračunajte koliko će vam porasti penzije nakon ukidanja poreza na mirovine

Od 1. siječnja 2027. godine mirovine u Hrvatskoj više se neće oporezivati. Riječ je o velikoj poreznoj i socijalnoj promjeni koju bi Vlada uskoro trebala službeno predstaviti. Kako doznaje 24sata, odluka je donesena nakon što je premijer Andrej Plenković odlučio da mjera stupi na snagu već početkom 2027., iako se ranije ozbiljno razmatralo da se primjena odgodi do 1. siječnja 2028. godine.

U vrhu Vlade procijenjeno je da više nema razloga za odgađanje mjere koja bi trebala povećati raspoloživi dohodak umirovljenika i pomoći im da lakše podnesu rast troškova života. Ključni argument bio je osigurati umirovljenicima dostojanstveniji životni standard u okolnostima kontinuiranog rasta cijena i sve većeg broja građana koji ulaze u porezne “škare”.

Naime, od ukupno 1,2 milijuna umirovljenika u Hrvatskoj, njih gotovo pola milijuna danas plaća porez na mirovinu. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na mirovinu isplaćenu u ožujku porez je platilo 491.462 umirovljenika, odnosno oko 40 posto svih primatelja mirovina.

Broj umirovljenika koji plaćaju porez posljednjih godina kontinuirano raste. Razlog je to što mirovine rastu kroz redovita usklađivanja i Vladine intervencije, dok je osobni odbitak ostao na 600 eura. Zbog toga sve više umirovljenika prelazi prag iznad kojeg se obračunava porez na dohodak, iako realno ne žive znatno bolje nego prije nekoliko godina. Dio povećanja mirovina tako završava kroz porez kao prihod jedinica lokalne samouprave, odnosno gradova, općina i županijskih središta.

Preko kalkulatora građani mogu lakše izračunati koliko bi im mirovina mogla rasti nakon ukidanja poreza. Sve što trebate je unijeti trenutni iznos mirovine te odabrati grad ili općinu. U obzir se uzima osobni odbitak 600,00 € i činjenica da se umirovljenicima porez umanjuje za 50 posto.