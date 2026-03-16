'CRVENO MORE JE KRITIČNO'

Kallas: EU bez interesa za vojnu misiju u Hormuškom tjesnacu

Piše HINA,
Foto: Omar Havana/REUTERS

Ministri vanjskih poslova država članica EU-a složili su se u ponedjeljak da treba ojačati pomorsku misiju Aspides u Crvenom moru, ali zasad nema interesa da se ona proširi i na Hormuški tjesnac

“U raspravi je istaknuta jasna želja za jačanjem ove misije, ali zasad nema apetita da se proširi njezin mandat i na Hormuški tjesnac”, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Misija EU-a Aspides uspostavljena je u veljači 2024. godine radi zaštite brodova od napada jemenskih hutista u Crvenom moru.

“Hormuški tjesnac je sada u središtu pažnje, ali Crveno more i dalje ostaje kritično. Rizik da se hutisti uključe je stvaran, stoga moramo ostati oprezni”, rekla je Kallas.

Hormuški tjesnac praktički je zatvoren za promet od početka američko-izraelskog napada na Iran krajem veljače, što je izazvalo veliki rast cijena nafte i ukapljenog plina jer je to jedina ruta kojom se izvoze ti energenti iz Zaljevskih zemalja.

Američki predsjednik Donald Trump prošli je tjedan pozvao savezničke zemlje da pošalju svoje ratne brodove u tjesnac kako bi osigurale plovidbu tim putem.

