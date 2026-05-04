Obavijesti

News

Komentari 9
NOVI POTEZ

Kallas: Najava povlačenja američkih trupa je iznenađenje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kallas: Najava povlačenja američkih trupa je iznenađenje
Foto: Kuba Stezycki

Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju američkih trupa iz Njemačke stigla je kao iznenađenje, izjavila je u ponedjeljak šefica diplomacije EU-a Kaja Kallas

"Već se dugo govori o povlačenju američkih trupa", rekla je Kallas po dolasku na skup Europske političke zajednice (EPC) u Erevanu. "Ali naravno, tajming ove najave iznenađuje", dodala je.

Američki planovi pokazuju da se europski stup unutar NATO-a mora ojačati, rekla je Kallas.

Na pitanje vjeruje li da je Trumpova najava odmazda za nedavne kritike njemačkog kancelara Friedricha Merza o ratu u Iranu, Kallas je rekla da je na američkom predsjedniku da sam objasni.

KORIŠTENJE VOJNIH BAZA Glavni tajnik NATO-a: Europljani su shvatili poruku Trumpa!
Glavni tajnik NATO-a: Europljani su shvatili poruku Trumpa!

U petak je Washington najavio da će povući 5000 američkih vojnika iz Njemačke u sljedećih šest do 12 mjeseci, a Trump je potom nagovijestio planove za povlačenje "daleko više" vojnika.

Taj potez uslijedio je nakon Merzovih komentara prošlog tjedna u kojima je sugerirao da je iransko vodstvo "ponizilo" SAD.

Berlin je pokušao umanjiti značaj spora, a Merz je kasno u nedjelju sugerirao da najava povlačenja "nije ništa novo".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Ovo su nove cijene goriva!
VLADA INTERVENIRALA

Ovo su nove cijene goriva!

Iz Vlade ističu kako bi bez njihove intervencije, cijele bilo osjetno više...
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!
STRAVA

HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu...
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'
RUTA SMRTI

EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Na lokaciji gdje su pronađena tijela četvorice migranata prije nekoliko dana stanovnici Prilišća snimili su nekoliko migranata kako šetaju njihovim selom i prelaze do Slovenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026