KORIŠTENJE VOJNIH BAZA

Glavni tajnik NATO-a: Europljani su shvatili poruku Trumpa!

Piše HINA,
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Europske zemlje "shvatile su poruku" američkog predsjednika Donalda Trumpa i sada osiguravaju provedbu dogovora o korištenju vojnih baza, rekao je u ponedjeljak glavni tajnik NATO-a Mark Rutte

Trump je optužio neke članice NATO-a da ne čine dovoljno kako bi podržale Sjedinjene Države u ratu s Iranom. Kao dodatni znak nezadovoljstva europskim saveznicima, SAD je u petak najavio plan povlačenja 5000 vojnika iz Njemačke. "Da, bilo je određenog razočaranja s američke strane, ali Europljani su poslušali", rekao je Rutte novinarima na samitu Europske političke zajednice u Armeniji. "Sada osiguravaju da se svi bilateralni sporazumi o bazama provode", dodao je.

Članica NATO-a Španjolska poručila je da se vojne baze na njezinu teritoriju ne mogu koristiti za rat s Iranom. No Rutte je rekao da druge zemlje NATO-a, poput Crne Gore, Hrvatske, Rumunjske, Portugala, Grčke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke, provode zahtjeve za korištenje baza i pružanje logističke potpore.

Rutte je također rekao da sve više europskih zemalja unaprijed raspoređuje sredstva poput lovaca na mine i minolovaca u blizini Perzijskog zaljeva kako bi bile spremne za "sljedeću fazu". Više europskih zemalja poručilo je da su spremne sudjelovati u misiji koja bi osigurala slobodu plovidbe kroz Hormuški tjesnac po završetku rata.

