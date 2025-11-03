Kallas tvrdi: EU neće dopustiti sigurnosni vakuum u BiH, očekuje poštivanje zakona

Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas potvrdila je u ponedjeljak u Sarajevu da EU ostaje privržen očuvanju mira i stabilnosti u BiH i da neće dopustiti sigurnosni vakuum te da vidi tu zemlju kao buduću punopravnu članicu, uz uvjet provedbe reformi. "EU će činiti sve u svojoj moći kako bi spriječio bilo kakav sigurnosni vakuum u ovoj zemlji. Nećemo dopustiti da se povijest ponovi", rekla je Kallas u govoru koji je održala pred pripadnicima EUFOR-a i istaknula da u Bruxellesu ozbiljno shvaćaju sve prijetnje teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH.

Kallas boravi u posjetu Sarajevu gdje se sastala sa zapovjednicima i pripadnicima vojnih snaga EU (EUFOR) raspoređenih u BiH u okviru misije Althea kojoj je Vijeće sigurnosti UN prošlog tjedna jednoglasno produžilo mandat za još godinu dana. Odvojeno se sastala i s članovima Predsjedništva BiH.

Komentirajući proces europskih integracija u BiH, kazala je kako je jasno što BiH mora učiniti, a EU će joj pomoći da taj posao obavi. To uključuje i imenovanje glavnog pregovarača, što je postala nova točka prijepora u zemlji.

"To mora biti soba koja uživa povjerenje svih u zemlji", istaknula je Kallas.

Pozdravila je odluku parlamenta Republike Srpske da poništi zakone kojima su u tom entitetu pokušali osporiti ovlasti državnog pravosuđa i policijskih agencija. Kallas očekuje da predstojeći izbori za predsjednika tog entiteta dodatno doprinesu stabilizaciji stanja.

Upozorila je kako je nužno da svi u BiH poštuju njen ustav i zakone i u tom slučaju neće biti ni potrebe za bilo kakvim intervencijama izvana.

"Tek kada se ti uvjeti ispune može se ići u proces gašenja međunarodne supervizije", rekla je Kallas odgovarajući na pitanje što je pozicija EU u odnosu na nagađanja da bi Ured visokog predstavnika (OHR) mogao biti zatvoren.

BiH je u ožujku 2024. godine dobila suglasnost Europskog vijeća za otvaranje pregovora o pristupanju EU, no kao uvjet za to ostao je zahtjev iz Bruxellesa da državni parlament usvoji zakon o sudovima i zakon o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV), što se do danas nije dogodilo.

Nije imenovan ni glavni pregovarač u ime BiH a ta tema postala je povodom za nove političke prijepore u zemlji jer dio stranaka, uključujući HDZ BiH, traži da pregovarača i njegov ured imenuje Vijeće ministara BiH predvođeno Borjanom Krišto. Drugi blok predvođen bošnjačkim strankama i oporbom iz Republike Srpske želi da to obavi državni parlament kako bi se eliminirao utjecaj Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika na taj proces.

Zastupnički je dom prošlog tjedna donio odluku po kojoj će to tijelo provesti imenovanje uz poziv svim strankama da do 10. studenog dostave imena svojih kandidata za glavnog pregovarača.

Stranke koje se tome protive najavile su kako će zbog ove odluke pokrenuti spor pred Ustavnim sudom BiH.