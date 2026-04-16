Kalmeta i ekipa odbacili krivnju. Uskoro opet rasprava

Poricanjem krivnje i osporavanjem nepripadne imovinske koristi za koju ih tereti nedavno izmijenjena optužnica, na zagrebačkom Županijskom sudu u četvrtak je nastavljeno ponovljeno suđenje bivšem ministru Božidaru Kalmeti i suoptuženicima u slučaju HAC-Remorker i Prometna renesansa Hrvatske.

Uz Kalmetu, krivnju za koruptivne dogovore i izvlačenje novca ponovno su zanijekali njegovi suoptuženici Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić, a koji su također osporili i nepripadnu imovinsku korist koja im se izmijenjenom Uskokovom optužnicom stavlja na teret.

Također, dio branitelja ocijenio je na raspravi da je Uskok izmijenio optužnicu kako bi premostio zastaru koja nastupa ili je već nastupila za pojedina djela koja su prema tvrdnjama tužiteljstva počinjena 2007. godine.

Na idućoj raspravi, zakazanoj za 7. svibnja, optuženici bi ponovno trebali iznijeti svoje obrane.

Prema izmijenjenoj optužnici, Kalmetu Uskok tereti da je izvukao 222.222. eura, dok ga se tijekom ranija dva suđenja teretilo za nepripadnu koristi veću od 500.000 eura.

Također, prema prijašnjoj optužnici Kalmeta se teretio da je dobio dio od oko 10 milijuna kuna (oko 1,3 milijuna eura) koji su, kako tvrdi Uskok, izvučeni iz Hrvatskih autocesta (HAC) preko tvrtke Remorker. Najnovija optužnica sada tereti Kalmetu da je kao ministar omogućio tadašnjem državnom tajniku Zdravku Livakoviću da od izvučenog novca dobije približno 10 milijuna kuna.

Bivši ministar se i nadalje tereti da je za potrebe Ministarstva prometa od tvrtke Fimi media naručio izradu filma "Prometna renesansa Hrvatske" za potrebe političke promidžbe, čime je državni proračun oštetio za 81.247 eura.

Krak afere Remorker proširio se na HGK

Do ponovnog suđenja došlo je nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. godine ukinuo nepravomoćnu oslobađajuću presudu Kalmeti, koji je, među ostalim, bio optužen i da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.

Kalmeta je bio oslobođen i za dio optužnice prema kojoj je Ministarstvo prometa kojem je bio na čelu oštetio za 600 tisuća kuna narudžbom promotivnog filma "Prometna renesansa Hrvatske", od marketinške agencije Fimi media koja je, u drugom postupku, osuđena za punjenje HDZ-ova crnog fonda novcem iz državnih institucija i tvrtki.

Uz Kalmetu i njegove suradnike koji su poricali optužbe u aferi Remorker optužnicom su bila obuhvaćena i trojica 'pokajnika' koji su prije početka suđenja priznali nedjela i nagodili se s tužiteljstvom.

Nekadašnji financijski direktor HAC-a Josip Sapunar još je u istrazi Livakovića i Mikulića prokazao kao osobe kojima je nosio novac što su ga HAC-ovi podizvođači uplaćivali na austrijski račun češke tvrtke Remorker u vlasništvu Igora Premilovca koji je poput Sapunara, nakon priznanja Uskokovih optužbi, sporazumno osuđen na povrat novca i rad za opće dobro.

Nagodbu s tužiteljstvom, nakon priznanja optužbi, postigao je i bivši direktor u Viaduktu Ivan Berket.

Drugi krak afere Remorker proširio se na Hrvatsku gospodarsku komoru i njenog dugogodišnjeg čelnika Nadana Vidoševića koji je pravomoćno osuđen na osam godina zatvora.