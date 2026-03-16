Uskok je izmijenio optužnicu protiv Kalmete, terete ga za upola manju imovinsku korist

Uskok je u ponedjeljak sudskom vijeću zagrebačkog Županijskog suda i obrani optuženih u slučaju HAC-Remorker i "Prometna renesansa Hrvatske" dostavio izmijenjenu optužnicu prema kojoj se bivši ministra Božidar Kalmeta tereti da si je pribavio upola manju imovinsku korist. Prema izmijenjenoj optužnici, Kalmeta se sada tereti da je iz Luke Gaženica izvukao 222.222. eura, dok ga se tijekom ranija dva suđenja teretilo da je od novca izvučenog iz Hrvatskih autocesta stekao nepripadnu koristi veću od 500.000 eura.

Također, prema prijašnjoj optužnici Kalmeta se teretio da je dobio dio od oko 10 milijuna (oko 1,3 milijuna eura) kuna koji su, kako tvrdi Uskok, izvučeni iz Hrvatskih autocesta (HAC) preko tvrtke Remorker. Najnovija optužnica sada tereti Kalmetu da je kao ministar omogućio tadašnjem državnom tajniku Zdravku Livakoviću da od izvučenog novca dobije približno 10 milijuna kuna.

Bivši ministar se i nadalje tereti da je za potrebe Ministarstva prometa od tvrtke Fimi media naručio izradu filma "Prometna renesansa Hrvatske" za potrebe političke promidžbe, čime je državni proračun oštetio za 81.247 eura.

Obrana optuženika se u ponedjeljak nije očitovala o izmjenama optužnice, navodeći da je tužiteljstvo dostavilo izmijenjenu optužnicu znatno nakon roka koji im je dao sud.

Kalmeta odbacio optužbe kao krajnje neutemeljene

Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta ranije je tijekom iznošenja obrane kazao da Uskokove optužbe odbacuje kao krajnje neutemeljene te da u cijelosti ostaje pri svojoj obrani koju je iznio tijekom istrage 2015. i glavne rasprave na prvom suđenju 2019.

Osim Kalmete krivnju su na početku novog suđenja odbacili i njegovi suoptuženici - Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandro Vukelić.

Do ponovnog suđenja došlo je nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. godine ukinuo nepravomoćnu oslobađajuću presudu Kalmeti, koji je, među ostalim, bio optužen i da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.

Kalmeta je bio oslobođen i za dio optužnice prema kojoj je Ministarstvo prometa kojem je bio na čelu oštetio za 600 tisuća kuna narudžbom promotivnog filma "Prometna renesansa Hrvatske", od marketinške agencije Fimi media koja je, u drugom postupku, osuđena za punjenje HDZ-ova crnog fonda novcem iz državnih institucija i tvrtki.

Trojica pokajnika osuđena nakon nagodbi s Uskokom

Uz Kalmetu i njegove suradnike koji su poricali optužbe u aferi Remorker optužnicom su bila obuhvaćena i trojica 'pokajnika' koji su prije početka suđenja priznali nedjela i nagodili se s tužiteljstvom.

Nekadašnji financijski direktor HAC-a Josip Sapunar još je u istrazi Livakovića i Mikulića prokazao kao osobe kojima je nosio novac što su ga HAC-ovi podizvođači uplaćivali na austrijski račun češke tvrtke Remorker u vlasništvu Igora Premilovca koji je poput Sapunara, nakon priznanja Uskokovih optužbi, sporazumno osuđen na povrat novca i rad za opće dobro.

Nagodbu s tužiteljstvom, nakon priznanja optužbi, postigao je i bivši direktor u Viaduktu Ivan Berket.

Drugi krak afere Remorker proširio se na Hrvatsku gospodarsku komoru i njenog dugogodišnjeg čelnika Nadana Vidoševića koji je pravomoćno osuđen na osam godina zatvora.