Obavijesti

News

Komentari 3
RATNA ISPOVIJEST '260 DANA' PLUS+

Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 5 min
Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'
Osijek: Marijan Gubina autor romana 260 Dana | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Marijan Gubina je 1991. kao dječak završio u logoru u Dalju. Prema njegovoj knjizi snimljen je film u kojemu glume holivudske legende Armand Assante i Tim Roth

'Užasan prizor dočekao me je kraj mosta. Beživotna, izmasakrirana tijela bila su rasuta svuda oko mene. Pun kanal... Dobio sam šamar od jednog četnika i raspadnute tačke, da s njima skupim ta tijela... Nekad plava, a sad crveno-smeđa policijska uniforma pokrivala je izbušena ljudska tijela... Užas! Kako da ih skupim?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici
IMALA 0,84 PROMILA

Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici

27-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka te je, zbog neprilagođene brzine, izgubila nadzor nad vozilo. Imala je 0,84 promila
FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata
NEČUVENA PLJAČKA

FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata

Lopovi koji su u nedjelju oko 9:30 iz pariškog muzeja Louvre ukrali vrijedan nakit iz Napoleonova doba putem su ostavili krunu carice Eugenie, koju je policija navodno pronašla oštećenu. Još se traga za sedam komada neprocjenjivog nakita
Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna
PRVI DETALJI PLJAČKE

Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna

Pojedinci su ušli izvana pomoću radne platforme s košarom i za samo sedam minuta odnijeli nakit neprocjenjive vrijednosti, izjavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025