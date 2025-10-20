Marijan Gubina je 1991. kao dječak završio u logoru u Dalju. Prema njegovoj knjizi snimljen je film u kojemu glume holivudske legende Armand Assante i Tim Roth
RATNA ISPOVIJEST '260 DANA' PLUS+
Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'
Čitanje članka: 5 min
'Užasan prizor dočekao me je kraj mosta. Beživotna, izmasakrirana tijela bila su rasuta svuda oko mene. Pun kanal... Dobio sam šamar od jednog četnika i raspadnute tačke, da s njima skupim ta tijela... Nekad plava, a sad crveno-smeđa policijska uniforma pokrivala je izbušena ljudska tijela... Užas! Kako da ih skupim?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku