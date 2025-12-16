Obavijesti

NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Kamatar Čalušić preminuo usred procesa: Ocu će uzeti milijune, nekretnine prvo idu državi...

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Pokojni kamatar je poginuo u BiH, a mnogi u to nisu vjerovali. Iza sebe je ostavio desetke žrtava, čije nekretnine će se sad oduzeti njegovom ocu i pripasti državi. Njegov otac mora državi dati i oko 4 milijuna eura

Miro Čalušić, optužen za kamatarenje, preminuo je tijekom žalbenog postupka, pa nije završio u zatvoru. No Općinski kazneni sud u Zagrebu napravio je presedan pa se suđenje nastavilo, a odlučili su da će nezakonitih četiri milijuna eura oduzeti Frani Čalušiću, njegovom ocu i nasljedniku.

Presuda je još nepravomoćna. Čalušić je bio vlasnik lanca mjenjačnica, a nepravomoćno je osuđen za lihvarenje i nezakonitu zaradu od 29.444.979,85 ondašnjih kuna odnosno nešto manje od četiri milijuna eura. Žalio se i tijekom postupka odlučivanja o toj žalbi je preminuo. Njegov suradnika Ivan Anđelić je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora. 

- Nitko nema pravo zadržati nezakonito stečenu imovinu, pa tako ni Čalušić - stoji u obrazloženju presude. 

Zagreb: Na Općinskom sudu započeo postupak za oduzimanje imovinske koristi pokojnom lihvaru Miri Čalušiću
Zagreb: Na Općinskom sudu započeo postupak za oduzimanje imovinske koristi pokojnom lihvaru Miri Čalušiću | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL


Sud je utvrdio da je Čalušić godinama posuđivao novac uz prevelike kamate. Njegove su žrtve založile nekretnine i na kraju ostale bez kuća, stanova i vikendica. Te nekretnine je Čalušić prebacio na razne članove svoje obitelji pa je upitno koliko će žrtava dobiti svoje nekretnine natrag.

Država je prije četiri godine krenula u proces oduzimanja ovih četiri milijuna eura, a odvjetnica Frane Čalušića, Višnja Drenški Lasan, se tome usprotivila. ODO Zagreb je zatražilo da se o tome odlučuje u posebnom sudskom postupku. Tužiteljstvo je tvrdilo da Čalušićev otac ne može zadržati imovinu stečenu kaznenim djelom. I onda je krenuo mukotrpan sudski proces. Iako je pokojni već nepravomoćno osuđen, sud je ponovno provjeravao je li Čalušić kaznenim djelima doista oštetio desetke građana za oko četiri milijuna eura.

I još jednom su utvrdili da je. 

Njegova smrt je godinama tema kuloara, žrtve su same sumnjale u njegovu smrt, a Općinski kazneni sud u Zagrebu zatražio je od državnog odvjetništva da provjeri sve okolnosti. Mnogi su bili uvjereni da je nesreća u BiH lažirana i da je Čalušić još uvijek živ. Te 2017. godine je zaista i pobjegao iz Hrvatske u BiH, kako bi izbjegao zatvor jer je nepravomoćno osuđen na šest godina i tri mjeseca. Od tamo se žalio, i na kraju je tamo i poginuo.

U proljeće 2018. godine doživio je prometnu nesreću u kojoj nije teže ozlijeđen, no pozlilo mu je i umro je u ambulanti u Tomislavgradu 14. ožujka 2018. godine. 

Šest godina kamatario

Čalušić je uhićen u siječnju 2013., nakon što su se žrtve počele javljati policiji zbog ogromnih kamata i gubitka imovine. Lihvarenje je, prema presudi, trajalo od 2007. do 2013., a paravan za nezakonite poslove bio je lanac mjenjačnica koji je obitelj vodila i ranije. Tijekom suđenja sud i javnost su čuli potresna svjedočanstva žrtava koje su ostajale bez vrijednih nekretnina zbog relativno malih pozajmica. 

Optužnica je teretila Čalušića i njegove suradnike da su građanima isplaćivali manje iznose od onih navedenih u ugovorima, upisivali se na znatno vrednije nekretnine te ih požurivali pri potpisivanju ugovora koje nisu stigli detaljno pročitati. Svjedoci su opisivali kako su njihove kuće i hoteli potom prodavani ne bi li se navodno namirili dugovi.

Dio žrtava tvrdio je i da su bili izloženi prijetnjama i pritiscima kako bi promijenili iskaze ili uopće ne bi dolazili na suđenja. Nekima je nuđen novac, nekima povrat imovine, a u jednom slučaju žrtvi je u garaži ostavljen improvizirani pištolj i streljivo. 

Čalušić se žalio na zatvorske uvjete, teško je podnosio boravak u Remetincu, pa čim je izašao, pobjegao je. 

Nekretnine od Zagreba do Trogira

Frani Čalušiću će zbog ove presude biti oduzeto 3.949.490 eura, a u nekretnine od Zagreba do Trogira upisat će se Republika Hrvatska jer se ilegalno stečena imovina oduzima u korist države. Dio tih nekretnina je blokiran od 2013., a sud je u utorak naložio da se odblokiraju.

Sve žrtve će tražiti od države da im vrati te nekretnine. Zanimljivo je da je jedna od žrtava uspjela u odvojenom postupku vratiti svoju nekretninu, ali ona će prvo otići državi, i tek onda njemu. Kad je u pitanju novac, svu razliku između onoga što je na računima i ovih gotovo 4 milijuna eura, morat će platiti otac Frano. 

