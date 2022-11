Kamate sve više rastu, što kažu stručnjaci? 'Nitko nije zaštićen, evo tko će biti prvi na udaru'

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Stručnjaci svima savjetuju da fiksiraju svoje kamatne stope, obično se to radi na period od pet do sedam godina, ne do kraja otplate kredita. Promjenjivu kamatu ima 38 posto dužnika u Hrvatskoj, većina su fiksne

Europska centralna banka je od srpnja triput dosad povećala referentne kamatne stope ne bi li tako smanjila divljanje inflacije. Skuplji krediti na tržištu trebali bi smanjiti količinu novca, odnosno potrošnju, time i cijene - cilj je ECB-a smanjiti inflaciju na samo dva posto. U Hrvatskoj je ona sad blizu 13 posto, tek će se vidjeti hoće li ju prestanak turističke sezone i pojačane potrošnje donekle ublažiti.