Pucnjava na agente Bijele kuće se odvijala dok su novinari izvještavali s travnjaka Bijele kuće pa su kamere zabilježile trenutak pucnjave
VIDEO Ispred Bijele kuće ubijen napadač, novinari bježali u panici: 'O moj Bože! Ajme!'
Američki su policajci u subotu navečer upucali muškarca koji je u blizini Bijele kuće otvorio vatru i pogodio slučajnog prolaznika. Napadač je odmah prevezen u bolnicu, gdje je i preminuo zbog težina ozljeda.
Pucnjava se odvijala dok su novinari izvještavali s travnjaka Bijele kuće pa su kamere zabilježile trenutak pucnjave.
- O moj Bože! Što je ovo - uzvikivali su uznemireni novinari.
