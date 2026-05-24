VIDEO Ispred Bijele kuće ubijen napadač, novinari bježali u panici: 'O moj Bože! Ajme!'

Američki su policajci u subotu navečer upucali muškarca koji je u blizini Bijele kuće otvorio vatru i pogodio slučajnog prolaznika. Napadač je odmah prevezen u bolnicu, gdje je i preminuo zbog težina ozljeda.

Pucnjava se odvijala dok su novinari izvještavali s travnjaka Bijele kuće pa su kamere zabilježile trenutak pucnjave.

- O moj Bože! Što je ovo - uzvikivali su uznemireni novinari.