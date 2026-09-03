Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 18-godišnjak počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, objavila je policija...
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Kameri za brzinu pokazao je srednji prst! Saznao je kaznu...
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Bjelovarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad mladićem (18) zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
- Naime, 18-godišnjak je upravljao motociklom bjelovarskih registarskih oznaka te je prolazeći pored stacionarnog mjernog uređaja u Bjelovaru, u Ulici Petra Biškupa Vene, prema stacionarnoj kameri podigao srednji prst lijeve ruke - rekla je policija.
Dodaju da je tako vrijeđao i omalovažavao službene osobe prilikom obavljanja službe mjernim uređajima za rad policije.
- Protiv njega slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom Općinskom sudu u Bjelovaru - zaključila je policija
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