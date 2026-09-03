Otpad iz Ličkog Osika je ipak kontaminiran: 'Liječnici su rekli da je najviše karcinoma u Lici'

Objava stranke Most o otpadu odlaganom u Ličkom Osiku, nažalost nije novost. Njihovi mještani duže vrijeme upozoravaju na otpad koji im je ostavljen pred nosom. Iako su iz tvrtke objavljivali kako se radilo o neopasnom otpadu, mještani osjećaju posljedice na svom zdravlju. O uzrocima tek treba pričati.

Jedan od njih koji je obolio je Luka Blažević, župnik u Župi svetog Josipa u Ličkom Osiku.

- Dok sam bio u bolnici, liječnici su mi rekli da najviše karcinoma dolazi iz Like u cijeloj Hrvatskoj. Zabrinjava ga odloženi otpad - rekao je župnik za HRT početkom kolovoza.

U reportaži HRT-ovog novinara Maria Kurevije, potvrđeno je kako je sve prijavljeno lokalnim vlastima.

- Nakon izvida odsjeka za komunalno redarstvo vlasnik navodi da je riječ o sirovini koja je njemu bila potrebna za proizvodne svrhe. I evo o svemu je obaviješten i Državni inspektorat područni ured u Rijeci, rekla je pročelnica komunalnog odjela grad Gospić Nikolina Tonković.





- Mislim zabrinjavajuće, nije samo granulat otpada za preradu, nego ima i prešanog otpada, baš plastika i je li opasan ili bezopasan otpad, to ne možemo reći, poručio je predsjednik gradskog vijeća grada Gospića Ivica Tomljenović.



Vlasnik tvrdi da imaju rezultate riječkog laboratorija za ekološka ispitivanja iz 2014., koje su im dostavili. Nisu ih pustili snimiti otpad, no prikazali su snimke lokalnih medija. Iz tvrtke uvjeravaju da je sve zdravstveno ispravno.



- Mi raspolažemo analitičkim izvješćem akreditiranog laboratorija, koji potvrđuje da analizirani uzorak ne posjeduje opasna svojstva i zadovoljava kriterije za neopasni otpad- rekla je za HRT komunikacijska savjetnica Neven Plasta Romana Dugandžija.



Krajem kolovoza Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" objavila je da je tvrtka Neven Plast počela odvoziti nepropisno skladišten otpada.





- Fotografija upućuje na mogući pokušaj uklanjanja otpada, a da je poznato o kakvom se otpadu radi, na koji način se taj otpad uopće može zbrinuti i koje je odredište tog otpada - objavila je inicijativa.



Naime, ta tvrtka je prije više od 10 godina surađivala je s tvrtkom METIS, koja se našla prozvana u ovom slučaju. Objašnjavaju da su od Neven plasta preuzimali metalni otpad, a predavali mu otpad nastao u tehnološkim procesima radne jedinice u Ogulinu. Tvrde da je taj otpad neopasan i pozivaju se na laboratorijska ispitivanja iz 2014. i 2015.

- Ispitani uzorci otpada nastalog u tehnološkom procesu u radnoj jedinici u Ogulinu bili su klasificirani kao bezopasni. Ispitivanje uzorka otpada koji danas nastaje u istom tehnološkom procesu i na istoj lokaciji, koje je u lipnju 2026. proveo isti akreditirani laboratorij, ponovno je potvrdilo da ispitani uzorak nema opasna svojstva - javio je tada METIS d.d.

Podsjetimo, Most je ovog četvrtka otkrio da se ondje nalazi kontaminiran opasni otpad s visokim koncentracijama teških metala olova i antimona te cijanida i PAH ulja, koji se od tamo danonoćno odvozi u nepoznato.

- Na kamionima koji ga odvoze nalaze se velike oznake sa slovom A, vidljive i na silosu, a otpad je došao vjerojatno izvana i dijelom iz Hrvatske rekao je Mostov Zvonimir Troskot na konferenciji za novinare.

Napomenuo je da su Ličani platili analizu otpada u Ličkom Osiku berlinskom SGL laboratoriju, koji je potvrdio da se radi o kemijski kontaminiranoj plastici.

- Sada imamo trokut silos, Rakitovac i Lički Osik gdje se nalazi opasan otpad. SOA bi trebala provjeriti tvrtku METIS koja je dovozila opasni otpad, čiji je većinski vlasnik tvrtka Cezar - smatra Troskot.