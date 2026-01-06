Obavijesti

NEMA OZLIJEĐENIH

Kamion kod Novigrada na Dobri sletio s ceste: 'Kaos je na A6, ceste su skliske od snijega'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Čitatelj 24sata

U tijeku je očevid. Postavljena je privremena regulacija, a uz to policijski službenici upravljaju prometom, rekli su nam iz policije te dodali kako je nastala kolona od jednog kilometra

Kamion je na A6 kod karlovačkog Novigrada sletio s ceste, ali srećom u prometnoj nesreći nema ozlijeđenih. Čitatelj nam govori kako su uvjeti za vožnju teški zbog količine snijega na cesti.

Foto: Čitatelj 24sata

- Vozimo se iz Dalmacije prema Zagrebu, autocesta je strašna. Svako par kilometara netko je sletio s ceste, iako snijeg uopće ne pada jako, koliko je problem neočišćena cesta - govori nam čitatelj koji je na adresu redakcije poslao fotografije.

Kontaktirali smo policiju te su nam potvrdili kako su u utorak u 11.34 sati.

- Kamion je sletio s ceste, a dio prikolice je ostao na voznom traku. U tijeku je očevid i postavljena je privremena regulacija. Uz to policijski službenici upravljaju prometom - rekli su nam te dodali kako je nastala kolona od jednog kilometra.

