Traže se svjedoci dvije nesreće u Zagrebu: Ozlijeđeni su pješaci, ako nešto znate, javite policiji!

Zagrebačka policija uputila je javni poziv građanima radi utvrđivanja točnih okolnosti dviju prometnih nesreća u kojima su ozlijeđeni pješaci. U oba slučaja, koja su se dogodila tijekom današnjeg dana, pješaci su srećom zadobili lakše tjelesne ozljede, no policija treba pomoć svjedoka.

Prva nesreća zabilježena je u ranim jutarnjim satima na sjevernom kolniku Ulice grada Vukovara. Kod kućnog broja 269, oko 6.50 sati, došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali pješak i automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala vozačica.

U prometnoj nesreći pješakinja je lakše ozlijeđena.

Drugi nalet automobila na pješakinju dogodio se u Susedgradu, na raskrižju Ulice Dobriše Cesarića i prilaznog kolnika parkiralištu tržnice Špansko. Oko 10.20 sati na pješakinju je naletio osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka.

- Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192 - poručuju iz policije.