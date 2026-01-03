Obavijesti

News

Komentari 0
TRNJE I ŠPANSKO

Traže se svjedoci dvije nesreće u Zagrebu: Ozlijeđeni su pješaci, ako nešto znate, javite policiji!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Traže se svjedoci dvije nesreće u Zagrebu: Ozlijeđeni su pješaci, ako nešto znate, javite policiji!
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192, poručuju iz policije.

Zagrebačka policija uputila je javni poziv građanima radi utvrđivanja točnih okolnosti dviju prometnih nesreća u kojima su ozlijeđeni pješaci. U oba slučaja, koja su se dogodila tijekom današnjeg dana, pješaci su srećom zadobili lakše tjelesne ozljede, no policija treba pomoć svjedoka.

TEŠKA NESREĆA FOTO Tragedija kod Novske: Vozač izletio u kanal i poginuo, troje ljudi završilo u bolnici
FOTO Tragedija kod Novske: Vozač izletio u kanal i poginuo, troje ljudi završilo u bolnici

Prva nesreća zabilježena je u ranim jutarnjim satima na sjevernom kolniku Ulice grada Vukovara. Kod kućnog broja 269, oko 6.50 sati, došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali pješak i automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala vozačica. 

U prometnoj nesreći pješakinja je lakše ozlijeđena.

Drugi nalet automobila na pješakinju dogodio se u Susedgradu, na raskrižju Ulice Dobriše Cesarića i prilaznog kolnika parkiralištu tržnice Špansko. Oko 10.20 sati na pješakinju je naletio osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka.

CRNI POČETAK GODINE Jedan čovjek poginuo u teškoj nesreći kod Muća. Drugi u KBC-u
Jedan čovjek poginuo u teškoj nesreći kod Muća. Drugi u KBC-u

 Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192 - poručuju iz policije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: 'Preuzimamo vlast u Venezueli'; Detalji Madurova uhićenja: Pratili ga mjesecima
AMERIKANCI UHITILI MADURA

Trump: 'Preuzimamo vlast u Venezueli'; Detalji Madurova uhićenja: Pratili ga mjesecima

Niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje
Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura
KAKAV SRETNIK

Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka
Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju
NAPAD NA VENEZUELU

Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju

Donald Trump potvrdio je da je venezuelski predsjednik Nicolás Maduro zarobljen i izveden iz zemlje, zajedno sa svojom suprugom Cillom Flores

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026