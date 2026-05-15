Kamion završio u grabi na ulazu u naselje Škrinjari, na snazi je posebna regulacija prometa

U naselju Škrinjari u općini Sveti Ivan Žabno jedan je kamion na skretanju završio u grabi, javlja nam naš čitatelj.

- To se dogodilo oko 18 i 30, kamion je izgleda dao gas u zavoju i završio u grabi. Onda su zatvorili promet i čekala se policija, kao i služba koja će ga od tamo izvući - govori nam čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU koprivničko-križevačke, gdje su nam javili kako je nastala samo materijalna šteta. Vozi se obilaznim pravcima, a očevid je u tijeku.