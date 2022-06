Kamo si Naumov: Srbi su uhitili bivšeg suradnika Zelenskog! Bježao s hrpom novca i dragulja

Bivši suradnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Andrij Naumov uhićen je na jugu Srbije zajedno s jednim Nijemcem, navodno njegovim vozačem, pod sumnjom za pranje novca.

O njihovom je uhićenju izvijestio srbijanski MUP, priopćivši da su im granični policajci na prijelazu Preševo sa Sjevernom Makedonijom pronašli 607.990 eura i 124.924 dolara u gotovini te dva draga kamena smaragda. Ni novac ni drago kamenje nisu prijavili, iako su po zakonu morali te ih se tereti da su oboje stekli kriminalnim aktivnostima te s njima pokušali napustiti Srbiju.

Naumovu i njegovom vozaču zbog toga prijeti kazna u trajanju od jedne do 12 godina zatvora, no Ukrajinska Pravda piše da bi Naumov mogao otkriti ukrajinske državne tajne u zamjenu za slobodu. Naime, on je donedavno bio jedan od šefova ukrajinske obavještajne službe SBU, sve dok ga Zelenski nije smijenio zbog optužbi za veleizdaju države.

Naumov je u SBU došao 2019., a u srpnju prošle godine imenovan je šefom odjela za unutarnju sigurnost. Ukrajinu je, prema pisanju lokalnih medija, napustio tek nekoliko sati prije početka ruske invazije, a svoju je obitelj u inozemstvo poslao još i ranije. Njega je Zelenski službeno smijenio krajem ožujka tvrdeći da je počinio veleizdaju, nazvavši ga antijunakom koji je prekršio vojničku riječ.

