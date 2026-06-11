Kanabis i kokain postaju sve opasniji, na tržište stalno stižu nove vrste sintetičke droge

Procjenjuje se da je tijekom 2024. godine u Europskoj uniji zabilježeno približno 7.600 smrtnih slučajeva povezanih s uporabom droga, pri čemu je 70 posto njih bilo vezano uz opioide, pokazuje novo, ovogodišnje izvješće Agencije Europske unije za droge o drogama 2026 u Europi, koj eje prenio i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Već više od trideset godina to je izvješće jedan od najvažnijih izvora informacija za oblikovatelje politika, stručnjake i istraživače koji prate stanje i trendove povezane s drogama u Europi.

Najnoviji podaci pokazuju da je većina psihoaktivnih tvari na tržištu itekako dostupna, a raznolikost proizvoda dostupnih na tržištu se povećava.

Pula: Policijski službenici PU Istarske i PU Zagrebacke, uhitili 10 osoba osumnji?enih za trgovinu drogom | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Kanabis je najčešće korištena ilegalna droga u Europi, dok kokain i dalje predstavlja najčešće korišteni ilegalni stimulans. Izvješće također bilježi rastuću prisutnost sintetskih katinona i ketamina te upozorava na izazove povezane s novim sintetskim opioidima, osobito nitazenima.

Za razliku od ranijih godina, kad su pojedine droge uglavnom bile povezane s određenim skupinama korisnika i relativno stabilnim tržištima, danas se sve češće bilježi preklapanje tržišta tradicionalnih droga i novih psihoaktivnih tvari. To znači da korisnici mogu kupiti proizvod za koji vjeruju da sadrži jednu tvar, dok on zapravo sadrži drugu ili više različitih tvari. Takvi obrasci povećavaju rizik od akutnih otrovanja, predoziranja i drugih zdravstvenih komplikacija.

Agencija Europske unije za droge posebno naglašava da tržište droga postaje sve nepredvidljivije zbog tehnoloških inovacija, korištenja interneta i društvenih mreža, prilagodljivosti kriminalnih mreža te stalnog razvoja novih sintetskih spojeva kojima proizvođači pokušavaju zaobići zakonske kontrole.

Jedan od najvećih problema je rastuća učestalost polikonzumacije - istodobne uporabe više psihoaktivnih tvari.

Prema Izvješću, upravo je polikonzumacija danas jedan od glavnih čimbenika povezanih s otrovanjima i smrtnim ishodima. U velikom broju slučajeva smrtnosti povezanih s drogama nije pronađena samo jedna droga, već kombinacije opioida, stimulansa, alkohola, benzodiazepina i drugih psihoaktivnih tvari.

Dodatni problem predstavlja činjenica da korisnici često nisu svjesni stvarnog sastava proizvoda koje konzumiraju. Na tržištu se sve češće pojavljuju tablete, prašci, tekućine za elektroničke cigarete i drugi proizvodi koji sadrže neočekivane ili visokopotentne tvari.

Procjenjuje se da je tijekom posljednjih 12 mjeseci kanabis koristilo 15,4 milijuna mladih osoba u dobi od 15 do 34 godine.

Međutim, Agencija Europske unije za droge upozorava da se tržište kanabisa značajno promijenilo. Uz tradicionalni biljni kanabis i smolu kanabisa, danas su dostupni ekstrakti visoke potentnosti, jestivi proizvodi, koncentrati, proizvodi s niskim sadržajem THC-a, sintetski kanabinoidi te polusintetski kanabinoidi. Prosječna koncentracija THC-a u smoli kanabisa dosegnula je 24,6 posto, što je približno dvostruko više od koncentracije THC-a u biljnom kanabisu (12 posto).

Zagreb: Odbačena šprica u parku na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Povećava se i zabrinutost zbog proizvoda koji sadržavaju sintetske ili polusintetske kanabinoide. Takvi proizvodi često se prodaju kao legalna alternativa kanabisu ili kao proizvodi dobiveni iz CBD-a, iako mogu izazvati ozbiljne nuspojave, uključujući teška otrovanja i psihotične reakcije.

Zdravstveni sustavi već osjećaju posljedice tih promjena. Tijekom 2024. godine više od 104 tisuće osoba uključilo se u specijalizirano liječenje zbog problema povezanih s kanabisom, a 62.000 osoba prvi je put započelo liječenje.

Procjenjuje se da je tijekom posljednjih godinu dana kokain koristilo približno 2,5 milijuna mladih osoba u dobi od 15 do 34 godine.

Podaci dobiveni analizom otpadnih voda pokazuju da se konzumacija kokaina širi na nova geografska područja. U 48 od 85 gradova za koje postoje usporedivi podaci zabilježen je porast ostataka kokaina između 2024. i 2025. godine.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da čistoća kokaina nastavlja rasti. Godine 2024. prosječna čistoća kokaina bila je 44 posto viša nego 2014. godine. Istodobno se povećava broj zdravstvenih problema povezanih s uporabom kokaina. Kokain je tijekom 2024. godine bio povezan s 1.133 smrtna slučaja u Europi te je sudjelovao u više od četvrtine svih prijavljenih smrtnih slučajeva povezanih s drogama.

Kokain je također često povezan s psihijatrijskim poremećajima, kardiovaskularnim komplikacijama te povećanim rizikom od HIV infekcije među osobama koje ga injektiraju.

Izvješće posebno naglašava rastući problem crack kokaina u nekim europskim gradovima.

Problem je osobito izražen među osobama koje se suočavaju s beskućništvom, osobama u socijalno nepovoljnom položaju te osobama koje istodobno koriste više različitih droga. Broj osoba koje su započele liječenje zbog problema povezanih s crack kokainom povećao se s 9.900 u 2023. godini na 11.400 u 2024. godini.

Stručnjaci upozoravaju da povećana dostupnost crack kokaina može pridonijeti većoj prisutnosti uporabe i prodaje droga u javnim prostorima, pogoršanju socijalnih i zdravstvenih problema te povećanog opterećenja hitnih službi i programa smanjenja šteta.

Sintetski katinoni danas više nisu ograničeni na tržište novih psihoaktivnih tvari, već su postali sastavni dio europskog tržišta stimulansa. Tijekom 2024. godine zaplijenjeno je rekordnih 48,5 tona sintetskih katinona, dok su u državama članicama EU-a otkrivena 63 laboratorija za njihovu proizvodnju.

Posebnu zabrinutost izaziva pojava sve potentnijih spojeva, uključujući alfa-PVP, kao i činjenica da korisnici često ne znaju koji se katinon nalazi u proizvodu koji kupuju. Broj osoba uključenih u liječenje zbog sintetskih katinona povećao se gotovo pet puta od 2018. godine. Europsko izvješće o drogama 2026. prvi put daje značajno više prostora ketaminu nego prethodnih godina.

Analize otpadnih voda pokazuju širenje uporabe ketamina u europskim gradovima, a broj osoba koje ulaze u liječenje zbog problema povezanih s ketaminom povećao se više od četiri puta u posljednjih pet godina. Agencija upozorava na ozbiljne posljedice dugotrajne uporabe ketamina, uključujući neurološka oštećenja, kardiovaskularne komplikacije, probleme mentalnog zdravlja te teška oštećenja mokraćnog sustava i mokraćnog mjehura.

Pula: Policijski službenici PU Istarske i PU Zagrebacke, uhitili 10 osoba osumnji?enih za trgovinu drogom | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Među svim novim pojavama na tržištu droga, Agencija Europske unije za droge najveću zabrinutost iskazuje zbog pojave novih sintetskih opioida, posebno nitazena i orfina. Riječ je o izrazito potentnim tvarima kod kojih vrlo male količine mogu izazvati teško otrovanje ili smrt. Tijekom 2025. godine prijavljena su tri nova nitazena i tri nova opioida iz skupine orfina.

Posebno zabrinjava porast broja krivotvorenih lijekova koji sadržavaju nitazene. U 2024. godini europske zemlje otkrile su više od 50 tisuća takvih tableta, što je više nego dvostruko u odnosu na prethodnu godinu.

Kriminalne mreže nastavljaju koristiti europske luke za krijumčarenje velikih količina droga, ali istodobno razvijaju nove metode izbjegavanja nadzora, uključujući korištenje manjih luka, transfera na moru, bespilotnih letjelica, polupodmornica i složenih metoda prikrivanja pošiljki.

Tijekom 2024. godine u Europskoj uniji otkrivena su 252 laboratorija za proizvodnju metamfetamina, 110 laboratorija za proizvodnju amfetamina, 63 laboratorija za sintetske katinone i 59 laboratorija za MDMA.

Izvješće također upozorava na sve češće uključivanje mladih osoba u kriminalne aktivnosti povezane s tržištem droga, uključujući nasilje koje kriminalne skupine organiziraju i financiraju preko maloljetnih i mladih počinitelja.