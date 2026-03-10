Obavijesti

NEMA OZLIJEĐENIH

Kanada: Netko pucao ispred američkog konzulata u Torontu

Piše HINA,
Foto: Kyaw Soe Oo

Kanadska policija pronašla je tragove uporabe vatrenog oružja, ali zasad nema ozlijeđenih ni informacija o osumnjičeniku.

Na američki konzulat u Torontu u utorak je pucano, objavila je kanadska policija, dodajući kako su pronađeni dokazi o uporabi vatrenog oružja te da nema izvješća o ozlijeđenima. Torontska policija objavila je na platformi X da je na dojave o pucnjavi odgovorila u 5,29 sati.  Predstavnici američkog konzulata u Torontu i američkog State Departmenta nisu odgovorili na upite za komentar.

U drugoj objavi policija je navela kako nema informacija o potencijalnom osumnjičeniku te da na licu mjesta istražuje incident. Nisu navedeni detalji o mogućem motivu.

Zasebno, u nedjelju je u Oslu eksplodirala improvizirana naprava kod američkog veleposlanstva. Policija i dalje traga za osumnjičenikom, a jedna od linija istrage uključuje i moguću povezanost s ratom u Iranu.

U New Yorku su dvojica muškaraca optužena za terorizam nakon što su tijekom vikenda bacila bombu kućne izrade na prosvjednike protiv islama.

