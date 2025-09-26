Obavijesti

NEODRŽIVA SITUACIJA

Kanada: Poštari u masivnom štrajku, bit će kašnjenja pošiljki

Piše HINA,
Kanadska pošta izjavila je da će njezino poslovanje biti obustavljeno zbog štrajka te da njezini korisnici mogu očekivati ​​kašnjenja u isporukama pošiljki

Radnici Kanadske pošte stupili su u četvrtak u štrajk diljem zemlje nakon što je kanadska vlada pozvala tu tvrtku na opsežnu transformaciju, kako bi ojačala svoje financije i modernizirala poslovanje, priopćio je Kanadski sindikat poštanskih radnika. "Kao odgovor na napad Vlade na našu poštansku službu i radnike, svi članovi sindikata u Kanadskoj pošti trenutno stupaju u štrajk diljem zemlje“, objavio je sindikat. Kanadska pošta izjavila je da će njezino poslovanje biti obustavljeno zbog štrajka te da njezini korisnici mogu očekivati ​​kašnjenja u isporukama pošiljki.

"Razočarani smo što je sindikat odlučio eskalirati svoje štrajkaške aktivnosti, što će dodatno pogoršati financijsku situaciju Kanadske pošte“, izjavila je kompanija Reutersu.

Ranije u četvrtak, kanadska vlada naložila je Pošti da započne s velikim promjenama u svom poslovanju, rekavši da se tvrtka suočava sa strukturnim izazovima koji su, zbog i zastalih pregovora između radnika i uprave, ograničili njezinu sposobnost prilagodbe, uzrokujući rastuće gubitke.

Vlada je poručila i da je situacija neodrživa, da je kompanija insolventna, a da opetovane intervencije države i spašavanje tvrtke nisu dugoročno rješenje. 

Dodala je i da preispituje mogućnost povećanja cijena poštanskih maraka.

